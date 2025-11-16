Slušaj vest

U Novom Selu kod Trgovišta, u jugoistočnom delu Srbije, na tržištu se pojavila izuzetno zanimljiva ponuda - vikendica od 60 kvadrata na uređenom placu od tri ara, potpuno legalizovana i uknjižena na jednog vlasnika, što značajno pojednostavljuje proces kupovine.

Međutim, ono što ovu nekretninu čini zaista upečatljivom jeste cena od svega 14.500 evra.

U vreme kada su cene kuća i zemljišta širom Srbije u stalnom porastu, gotovo je neverovatno da je za taj iznos moguće postati vlasnik uređene nekretnine u prirodnom okruženju.

Vikendica se nalazi u mirnom ambijentu, okružena zelenilom, sa prijatnim pogledom na prirodu.

Na oko 200 metara od objekta protiče reka Pčinja, koja pruža mogućnosti za rekreaciju, ribolov i boravak na otvorenom, što dodatno doprinosi atraktivnosti ove ponude.

Na udaljenosti od oko 20 kilometara nalazi se manastir Prohor Pčinjski, jedan od najznačajnijih duhovnih centara juga Srbije.

Podignut u 11. veku, ovaj manastir privlači brojne turiste i vernike, a poslednjih godina područje oko njega postaje sve interesantnije kupcima nekretnina upravo zbog netaknute prirode i duhovnog značaja.

