U Novom Selu kod Trgovišta, u jugoistočnom delu Srbije, na tržištu se pojavila izuzetno zanimljiva ponuda - vikendica od 60 kvadrata na uređenom placu od tri ara, potpuno legalizovana i uknjižena na jednog vlasnika, što značajno pojednostavljuje proces kupovine.

Međutim, ono što ovu nekretninu čini zaista upečatljivom jeste cena od svega 14.500 evra.

U vreme kada su cene kuća i zemljišta širom Srbije u stalnom porastu, gotovo je neverovatno da je za taj iznos moguće postati vlasnik uređene nekretnine u prirodnom okruženju.

Kuca2.jpg
Nekretnina se prodaje za svega 14.500 evra. Foto: Fejsbuk Printscreen/Jeftine kuće

Vikendica se nalazi u mirnom ambijentu, okružena zelenilom, sa prijatnim pogledom na prirodu.

Na oko 200 metara od objekta protiče reka Pčinja, koja pruža mogućnosti za rekreaciju, ribolov i boravak na otvorenom, što dodatno doprinosi atraktivnosti ove ponude.

Na udaljenosti od oko 20 kilometara nalazi se manastir Prohor Pčinjski, jedan od najznačajnijih duhovnih centara juga Srbije.

crkva
Na oko 20 kilometara nalazi se manastir Prohor Pčinjski Foto: Kurir/T.S.

Podignut u 11. veku, ovaj manastir privlači brojne turiste i vernike, a poslednjih godina područje oko njega postaje sve interesantnije kupcima nekretnina upravo zbog netaknute prirode i duhovnog značaja.

U mestu Trgovište prodaje se lepa kuća od 60 kvadrata za 14.500 evra Foto: Fejsbuk Printscreen/Jeftine kuće

Kombinacija mirne lokacije, prirodnih lepota, i, pre svega, neuobičajeno povoljne cene, čini ovu vikendicu jedinstvenom prilikom za sve koji žele da pobegnu iz gradske svakodnevice i investiraju u mali, ali vredan kutak mira na jugu Srbije.

