Kuća od 60 m2 kraj čuvenog manastira prodaje se za neverovatno nisku cenu: Uknjižena, na 200 metara od reke, san mnogih!
U Novom Selu kod Trgovišta, u jugoistočnom delu Srbije, na tržištu se pojavila izuzetno zanimljiva ponuda - vikendica od 60 kvadrata na uređenom placu od tri ara, potpuno legalizovana i uknjižena na jednog vlasnika, što značajno pojednostavljuje proces kupovine.
Međutim, ono što ovu nekretninu čini zaista upečatljivom jeste cena od svega 14.500 evra.
U vreme kada su cene kuća i zemljišta širom Srbije u stalnom porastu, gotovo je neverovatno da je za taj iznos moguće postati vlasnik uređene nekretnine u prirodnom okruženju.
Vikendica se nalazi u mirnom ambijentu, okružena zelenilom, sa prijatnim pogledom na prirodu.
Na oko 200 metara od objekta protiče reka Pčinja, koja pruža mogućnosti za rekreaciju, ribolov i boravak na otvorenom, što dodatno doprinosi atraktivnosti ove ponude.
Na udaljenosti od oko 20 kilometara nalazi se manastir Prohor Pčinjski, jedan od najznačajnijih duhovnih centara juga Srbije.
Podignut u 11. veku, ovaj manastir privlači brojne turiste i vernike, a poslednjih godina područje oko njega postaje sve interesantnije kupcima nekretnina upravo zbog netaknute prirode i duhovnog značaja.
Kombinacija mirne lokacije, prirodnih lepota, i, pre svega, neuobičajeno povoljne cene, čini ovu vikendicu jedinstvenom prilikom za sve koji žele da pobegnu iz gradske svakodnevice i investiraju u mali, ali vredan kutak mira na jugu Srbije.