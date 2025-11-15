Slušaj vest

Nova 2026. godina počinje produženim vikendom, jer prvi neradni dani padaju u četvrtak i petak, pa će mnogi građani u narednu godinu ući sa četiri slobodna dana za odmor. Takođe, u nastavku godine sledi niz praznika koji donose predah od posla — od Božića i Dana državnosti u februaru pa sve do prolećnih uskršnjih i prvomajskih praznika.

Naime, Nova godina donosi i prvi produženi odmor. Pošto 1. i 2. januar padaju u četvrtak i petak, mnogi će imati priliku da ih spoje sa vikendom. Nekoliko dana kasnije, tačnije 7. januara koji pada u sredu, sledi pravoslavni Božić, koji se takođe ne radi, prenosi portal Paragraf.rs.

Sledeći praznični dani stižu odmah i sledećeg meseca, odnosno sredinom februara kada se obeležava Dan državnosti Srbije (15–17. februar).

Takođe, vaskršnji praznici obeležavaće se od 10 - 13. aprila, (petak - ponedeljak), dok katolici Vaskrs obeležavaju nedelju dana ranije - od 3. do 6. aprila. Ubrzo sledi 1. maj, koji pada u petak, što znači praznovanje tri dana zaredom, odnosno do nedelje.

Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice), sreda 27. maj, obeležiće se neradno, a nedelja 20. septembar, takođe će biti neradna za pripadnike jevrejske zajednice, kada se obeležava prvi dan Jom Kipura poznat i kao “Dan pomirenja” ili “Dan pokajanja”.

Svi građani Srbije neradno će obeležiti 11. novembar, Dan primirja, koji sledeće godine pada u sredu. Na kraju godine, za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih zajednica, Božić 25. decembra donosi poslednji neradni dan u 2026. godini.

Neradni dani i praznici u Srbiji za 2026. godinu:

1. i 2. januar (četvrtak - petak): Nova godina – neradni dani (ali pošto padaju u četvrtak i petak — vezuju se sa vikendom )

1. i 2. maj (petak-subota): Praznik rada – neradni dani

