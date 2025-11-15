Slušaj vest

Opština Medveđa je u oktobru bila pogođena jakim vremenskim nepogodama, nakon čega je došlo do problema sa snabdevanjem strujom.

 - Mi smo želeli da jednom masovnom akcijom podele životnih namirnica i drugih potrebština u svakom domaćinstvu pomognemo narodu Medveđe, pomognemo višedetne porodice, socijalno ugrožene porodice, a najmlađe smo naravno obradovali i igračkama - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ističe da je elektromreža u ovom kraju već godinama problem, i da se radi na tome da se to reši dugoročno.

- Ovde se situacija ekonomski poboljšava u odnosu na prethodni period, ali s obzirom na to da je područje uz administrativnu liniju postoje brojni izazovi i zato moramo da budemo prisutniji u ovim sredinama.

