Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Opština Medveđa je u oktobru bila pogođena jakim vremenskim nepogodama, nakon čega je došlo do problema sa snabdevanjem strujom.

- Mi smo želeli da jednom masovnom akcijom podele životnih namirnica i drugih potrebština u svakom domaćinstvu pomognemo narodu Medveđe, pomognemo višedetne porodice, socijalno ugrožene porodice, a najmlađe smo naravno obradovali i igračkama - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ističe da je elektromreža u ovom kraju već godinama problem, i da se radi na tome da se to reši dugoročno.