- U tišini planine i toplini domaćinskog ognjišta, u selu Bogunovac, upoznali smo porodicu Janković, koja svojim trudom čuva duh sela i tradiciju koja se prenosi s generacije na generaciju.

Troje dece, vredni roditelji i skroman prihod, ali ogromna volja da ostanu na svojoj zemlji i da nastave da uređuju svoje domaćinstvo i bave se seoskim turizmom. Sve što su napravili, napravili su sami – trudom, upornošću i ljubavlju.

Razgovarali smo o tome šta im je najpotrebnije, kako možemo da ih podržimo u razvoju domaćinstva i njihovog posla, kako bismo im olakšali da ostanu tu gde žele – u svom selu.

Podrška ovakvim porodicama naš je prioritet, jer oni čuvaju tradiciju, održavaju život u ruralnim krajevima i daju snagu čitavoj našoj zajednici - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Milice Đurđević Stamenkovski.

Podsećamo, ministarka je danas obišla Opštinu Medveđa, gde je višedetnim i socijalno ugroženim porodicama uručila više od 600 paketa državne pomoći.

