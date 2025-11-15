Ruža Ilijević je u trenutku nestanka na sebi imala teget-crni džemper na raskopčavanje, sivu duksericu ispod i crnu suknju
PORODICA VEĆ VIŠE OD 24 ČASA TRAGA ZA BAKA RUŽOM IZ KLADUŠNICE! "Svaki minut je bitan!": Evo gde je poslednji put viđena (FOTO)
Ruža Ilijević (75), nestala je u Kladušnici juče oko 17 časova.
Kako se navodi u apelu porodice, Ruža je dementna, a poslednji put je viđena kada je izašla iz dvorišta.
- Svaka sekunda je bitna! - navodi se u apelu.
- Ruža Ilijević je u trenutku nestanka na sebi imala teget-crni džemper na raskopčavanje, sivu duksericu ispod i crnu suknju - rekao je član porodice za Telegraf, a kako se može videti na fotografiji iznad.
"Ovo je ozbiljna i hitna situacija"
- Ovo je ozbiljna i hitna situacija! Ako je bilo ko video, prepoznao ili ima bilo kakvu informaciju – molimo vas da ODMAH javite na broj: 0655048998 ili najbližoj policijskoj stanici! - dodaje se u apelu.
