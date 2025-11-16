Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Ko profitira od buđenja neoustaškog narativa u Hrvatskoj?

• Da li je Njujork najdemokratskija teritorija na planeti ili nova kolevka komunista?

• Alarmantno: svaki peti tinejdžer u Srbiji ima ozbiljan psihijatrijski poremećaj; kako nam se to desilo?