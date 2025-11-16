Slušaj vest

Iako je novembar 2025. doneo neobično blage i sunčane dane, sa temperaturama u rasponu od 15 do 20 stepeni Celzijusa, stari mudraci upozoravaju da preblag novembar može doneti loše posledice za narednu godinu.

Blag novembar - suvo proleće

Meteorolozi objašnjavaju da ovi topli dani ukazuju na anticiklone, koji donose suvo i sunčano vreme, ali i nedostatak padavina, što isušuje tlo i smanjuje nivo podzemnih voda. Ovakvo vreme znači da se priroda ne odmara dovoljno, a blaga zima može dovesti do suvih proleća.

Ljudi šetaju po toplom jesenjem vremenu
Foto: Kurir/T. Ilić

Za vrtlare, topli novembar je blagoslov jer vam omogućava da radite u bašti bez hladnoće, ali izazov jer mraz može doći iznenada.

Iako je sunčano vreme prijatno, stara izreka "novembar topao i svetao, mali blagoslov za narednu godinu" podseća nas da je prirodi potrebna ravnoteža. Zima koja je suviše blaga može negativno uticati na biljke, prinose i plodnost zemljišta.

Kurir.rs/ Radio Sarajevo

