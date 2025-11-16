Slušaj vest

Đaci su nedavno imali kratak predah od školskih obaveza, jer su od 8. do 11. novembra bili na prvom mini raspustu kada je ova školska godina u pitanju. I dok su trenutno u školskim klupama, uskoro ih, odnosno, od 1. januara, čekaju novi rapusti, čak četiri, ali i stroža pravila koja su nedavno uvedena i koja će i od iduće godine morati strogo da se poštuju.

Veliki zimski raspust počinje tako, a prema novom školskom kalendaru koji je objavilo Ministarstvo prosvete, 30. decembra i trajaće gotovo tri nedelje, sve do 19. januara. Zvanično neradni dani uključuju 1. i 2. januar (Nova godina).

Drugo polugodište počinje 19. januara, ali se đaci neće dugo zadržati u klupama. Nakon samo četiri sedmice nastave sledi novi predah za Dan državnosti. Sretenjski raspust traje od 14. do 22. februara, a povratak u školu je 23. februara. Državni praznik Sretenje obuhvata 15, 16. i 17. februar.

Za Sretenje raspustr od 14. do 22. Foto: Marko Karović

Proleće i praznični dani

Prolećni odmor, za razliku od nekih prethodnih godina, neće spojiti Uskrs i Prvi maj.

Uskršnji raspust trajaće od 10. do 14. aprila, obuhvatajući četiri neradna dana zbog praznika (10, 11, 12. i 13. april). Nakon ove pauze, đaci se vraćaju na nastavu, a kratka pauza sledi ponovo za Prvi maj.

Neradni dani su 1. i 2. maj, s tim da je 3. maj nedelja, pa će đaci i roditelji praktično imati tri slobodna dana za produženi vikend.

Prema kalendaru, mart je jedini mesec u drugom polugodištu u kojem učenici neće imati zvaničnu pauzu.

Kraj školske godine

Školska godina se završava sredinom juna Foto: Dado Djilas

Školska godina se završava u različito vreme za đake:

- Završni razredi osnovnih škola: nastava se završava u petak, 29. maja.

- Ostali osnovci: letnji raspust počinje u petak, 12. juna.

- Veliki maturanti (gimnazije): nastava se završava u petak, 22. maja.

- Završni razredi srednjih stručnih škola (trogodišnje i četvorogodišnje): nastava se završava u petak, 29. maja.

- Ostali srednjoškolci: raspust počinje u petak, 19. juna.

Stroža pravila i novine u školskom sistemu

Što se tiče strožih pravila, u drugom polugodištu nastavlja se primena izmenjenih zakonskih rešenja koja su uvedena u cilju jačanja discipline i nulte tolerancije na nasilje.

Jedna od najznačajnijih novina, već u primeni od početka školske godine, jeste ta da se vladanje učenika, počevši od petog razreda osnovne škole, ocenjuje brojčano i da ta ocena na kraju godine ulazi u prosek.

Novine u školskom sistemu od 1. januara Foto: Shutterstock

Pored toga, propisana su i stroža pravila o broju neopravdanih izostanaka, pa učenik ne može biti neocenjen ukoliko je prisustvovao polovini časova nastave u toku školske godine. Nastavlja se i primena jasnih procedura i protokola za postupanje u slučajevima vršnjačkog nasilja.