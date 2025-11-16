Slušaj vest

Smrtonosni virus Marburg, srodnik Ebole - ali daleko opasniji, ponovo se širi u Africi, a nije nemoguće da bi zaraza mogla da stigne u Evropu i na druge kontinente. Ovaj virus, za koji ne postoji vakcina, prvi put je otkriven pre više od pola veka, i to istovremeno u Nemačkoj i tadašnjoj Jugoslaviji.

Prema najnovijem izveštaju Svetske zdravstvene organizacije (SZO), Etiopija je potvrdila epidemiju virusa Marburg, prvu epidemiju takve vrste u zemlji. SZO je saopštila da je do sada identifikovano devet slučajeva, uključujući zdravstvene radnike, i da infekcija pripada istom soju koji se ranije pojavio u drugim zemljama istočne Afrike.

Inače, prošle godine je SZO navela Marburg virus kao jedan od 30 patogena koji će najverovatnije izazvati sledeću pandemiju.

Marburg je teška i često smrtonosna bolest, a vakcina ne postoji, iako se na razvoju vakcine protiv Marburg virusa aktivno radi.

Marburg je teška smrtonosna bolest Foto: Michael Bihlmayer / imago stock&people / Profimedia

Šta je Marburg virus i kako se prenosi

Marburg virus je virusna hemoragijska groznica, iz iste porodice virusa kao Ebola.

- Marburg virus je uzročnik Marburg virusne bolesti sa stopom smrtnosti od 24 do 88 odsto, pripada grupi hemoragijskih groznica u porodici Filoviridae, u okviru koje je i Ebola virus. Radi se o bolesti koja je retka, ali ima potencijala da prouzrokuje epidemije - objasnio je ranije dr Branko Đorđević, infektolog sa Vojnomedicinske akademije (VMA) u Beogradu.

Kako je istakao, Marburg groznica predstavlja ozbiljnu bolest, sa visokim potencijalom za epidemije, ali se zahvaljujući epidemiološkim merama, protokolima, sprovođenje karantina i izolacije epidemije sprečavaju.

- Zbog navedenih protokola i kod nas se vrši nadzor nad putnicima koji dolaze iz epidemijskih krajeva i time se mogućnost pojave bolesti kod nas svodi na minimum - ukazao je dr Đorđević.

Kako se prenosi Marburg virus

Rezervoar infekcije je afrički voćni slepi miš (Rousettus aegyptiacus). Virus se na ljude prenosi sa slepih miševa i širi se među ljudima:

putem kontakta sa telesnim tečnostima

preko kontaminirane odeće i posteljine

sa zaražene majke na dete tokom dojenja.

Kako se prenosi Marburg virus Foto: Hájek Ondřej / ČTK / Profimedia

Prvi put otkriven pre više od pola veka u Nemačkoj i Jugoslaviji

Prvi slučajevi virusa zabeleženi su 1967. godine u Nemačkoj, u Marburgu i Frankfurtu, i u Beogradu u tadašnjoj Jugoslaviji. Tada ukupno zaražena 31 osoba, a sedmoro njih umrlo u istovremenim epidemijama.

Izvor epidemije prvobitno je povezan sa afričkim zelenim majmunima uvezenim iz Ugande, koji su bili zaraženi virusom a koji je nakon toga dobio ime "Marburg".

- Inicijalno je izolovan 1967. godine tokom uporednih epidemija u Beogradu, Marburgu i Frankfurtu. Izvor su predstavljali majmuni iz Afrike koji su korišćeni za laboratorijska istraživanja - dodao je dr Đorđević.

Simptomi Marburg groznice

Inkubacija obično traje između pet do 10 dana, a potom se javljaju simptomi kao što su:

visoka temperatura

glavobolja

izražena malaksalost

dijareja

mučnina i povraćanje.

Jedan od simptoma Marburg groznice je visoka temperatura Foto: Shutterstock

- Od 5. dana bolesti razvijaju se hemoragijske manifestacije u vidu sveže krvi u sadržaju koji se povratio, stolici, krvarenje iz nosa, desnih, po koži. U najtežim slučajevima smrtni ishod nastupa između 8. i 9. dana od početka bolesti - naveo je infektolog dr Đorđević.

Ozbiljne komplikacije Marburg groznice

Ekstremni simptomi uključuju:

nekrotični hepatitis bez žutice

pankreatitis (upala pankreasa)

ozbiljan gubitak težine

delirijum

stanje šoka

prestanak rada jetre

masivna krvarenja

multiorganske disfunkcije.

Kako su ranije objasnili iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", oporavak od Marburg groznice može da bude produžen i praćen pojavom:

orhitisa (zapaljenje testista)

hepatitisa (upala jetre)

mijelitisa (zapaljenje kičmene moždine)

uveitisa (zapaljenje oka). Da li će Marbug virus da se proširi na druge kontinente

Marburg se stalno širi Foto: Profimedia

Marburg se ne širi stalno, već se povremeno javljaju epidemije u afričkim zemljama. Do sada je zabeleženo desetak epidemija Marburg virusa, uglavnom u južnoj i istočnoj Africi, sa slučajevima prijavljenim u Angoli, Demokratskoj Republici Kongo, Ekvatorijalnoj Gvineji, Keniji, Južnoj Africi, Tanzaniji, Ugandi.

Marburg virus je samo jednom stigao u SAD 2008. godine, kada je dijagnostikovan kod 44-godišnje žene koja se vratila u Kolorado sa dvonedeljnog safarija u Ugandi.

Prošle jeseni je proglašena prva epidemija epidemija Marburga u Ruandi, u istočnoj Africi. Stručnjaci su tada istakli da je epidemija u Ruandi ozbiljna, ali da epidemije Marburg virusa, srećom, uglavnom nestaju nakon što se zarazi nekoliko ljudi. Iz tog razloga, stručnjaci kažu da su šanse da se Marburg virus proširi na drugi kontinent poput Evrope ili SAD malo verovatne, ali ne i nemoguće.