Iznad većeg dela malo i umereno oblačno, toplo i vetrovito, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na istoku Srbije ujutro magla i niska oblačnost, koja će se zadržati duže u toku dana.

Umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 2 do 13, najviša od 17 do 24, u Negotinskoj krajini oko 10.

Uveče i noću jače naoblačenje, mestimično s kišom i lokalnim plјuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmlјavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak severozapadni uz osetan pad temperature.

Vreme u Beogradu

Vreme u Beogradu umereno oblačno, toplo i vetrovito uz umeren, povremeno i jak južni vetar i uz uglavnom suvo vreme. Najniža temperatura od devet do 13, a najviša dnevna oko 21 stepen.

Vreme narednih dana

U utorak i sredu (18-19.11.) oblačno i osetno hladnije. U utorak na severu, a u sredu na zapadu Srbije prestanak padavina, dok će u ostalim krajevima padati kiša, koja će u planinskim predelima jugozapadne i zapadne Srbije u utorak brzo preći u sneg uz formiranje snežnog pokrivača.

Na jugu i jugoistoku zemlјe kiša će biti obilnija, u većini mesta od 30 do 60 mm, a na području Kosova i Metohije lokalno i preko 80 mm kiše.

Od četvrtka (20.11.) toplije uz povremena naoblačenja s kišom.

Biometeorološka prognoza

Moguće pojačanje tegoba kod osoba sa osetljivim nervnim sistemom, naročito u popodnevnim časovima. Oprez se savetuje kardio i cerebrovaskularnim bolesnicima.

