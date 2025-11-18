Slušaj vest

U Srbiji će danas biti oblačno i osetno hladnije. Na severu Vojvodine suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.

- Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu gde se u većini mesta očekuje od 20 do 40 mm kiše, a na području Kosova i Metohije lokalno i više. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od pet do 10 stepeni, a najviša dnevna od sedam do 12 - navodi Republički hidrometeorološki zavod i dodaje:

- U sredu oblačno i hladno u većem delu zemlje suvo, a samo još na jugu, jugoistoku i istoku mestimično sa kišom, a na krajnjem jugu i jugoistoku lokalno i sa većom količinom padavina od 20 do 40 mm za 24h.

kiša ,saobraćaj ,nevreme ,kišobran
Čeka nas kišovit početak nedelje Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Od četvrtka umereno do potpuno oblačno i toplije, povremeno sa kišom, koja se u petak (21.11.) očekuje u celoj zemlji, dok će u ostalim danima biti samo lokalna pojava.

Kišovito vreme
Novo zahlađenje stiže u Srbiju Foto: Boba Nikolić

Hladni front na svaka četiri dana 

Ivan Ristić kaže za Kurir da nam zahlađenja stižu na svaka četiri dana i to 18, 22. i 26. i da su šanse za pojavu snega i u nižim predelima na teritoriji cele zemlje sve veće. 

- Prvog dana ove sedmice toplo vreme s tim što krajem dana stiže zahlađenje koje ćemo osetiti u utorak i sredu. Ukoliko se tada topli front podigne sneg će padati u severnim i zapadnim krajevima Srbije pa bi Loznica, Valjevo pa čak i Beograd mogli da očekuju snežne pahulje. Još je neizvesno jer neki modeli pokazuju sneg, a drugi ne - navodi Ristić i dodaje:

- Nakon ovog zahlađenja u četvrtak i petak ponovo stiže otopljenje. Modeli najavljuju temperature više od 10 stepeni, lokalno mogu ići i do 15.

Ivan Ristić
Ivan Ristić najavljuje zahlađenje na svaka četiri dana Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima novo pogoršanje bi moglo da stigne u petak ili subotu.

Bliže se zimski dani

- Tada ponovo stiže hladan vazduh iz srednje Evrope sa ciklonom u južnom Jadranu stvarajući idealne uslove za nove snežne padavine. 22. novembra je izvesno da će sneg padati u celoj zemlji uz formiranje snežnog pokrivača. Stalibizacija vreme je nakon toga moguća do 26. kada bi moglo da stigne novo naoblačenje i sneg. Posle 26. hladnije vreme uz sve više zimskih dana kako se bliži kraj meseca.

Ristić očekuje i da ćemo do kraja nbovembra imati red otopljenja, red zahlađenja. 

Čišćenje snega
22. novembra pašće sneg u celoj zemlji Foto: Kurir/Z.G

- Toplo vreme u novembru nije neuobičajeno s obzirom na to da smo i u januaru imali ovih 20 stepeni, ali nije ni često. Promenljivo vreme sa padavinama očekuje se do kraja meseca i nastavlja i početkom decembra.

Ivan Ristić
Nedeljko Todorović
Oblačno nebo iznad Beograda
vremenska prognoza polarni vrtlog

