Domovi zdravlja od danas rade 24 časa! Pacijenti na hitne preglede mogu i noću, svi detalji važne novine
U domovima zdravlja širom Srbije od danas počinju 24-časovna dežurstva, pa će građani već tokom noći moći da obave hitan pregled u najbližem zdravstvenom centru.
Odluku je donelo Ministarstvo zdravlja s ciljem da se ubrza pružanje osnovne medicinske pomoći i istovremeno rasterete bolnice i urgentni centri, koji zbrinjavaju pacijente sa ozbiljnijim stanjima.
Noćno dežurstvo od danas ima u domovima zdravlja Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Čukarica, Surčin, kao i u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Ostale ustanove već imaju funkcionalne hitne službe koje rade tokom cele noći.
- Uvođenjem 24-časovnog rada želimo građanima da obezbedimo sigurnost i poverenje da pomoć mogu dobiti u svakom trenutku, a da istovremeno lekarima u bolnicama omogućimo da se posvete najtežim i životno ugroženim slučajevima - rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Zdravstvena zaštita u svako doba dana i noći
Iz ministarstva poručuju da su obezbeđeni svi neophodni uslovi za sprovođenje ove mere, uključujući dodatne kadrove, reorganizaciju dežurstava i potrebnu tehničku i logističku podršku.
- Naš cilj je da zdravstvena zaštita bude dostupna svakom građaninu Srbije, u svako doba dana i noći, u sigurnom okruženju i uz stručnu podršku zdravstvenih radnika. Ovo je važan korak ka stvaranju savremenog i efikasnog zdravstvenog sistema koji pruža sigurnost građanima i bolje uslove za rad zdravstvenim profesionalcima. Produženjem radnog vremena domova zdravlja omogućavamo građanima da do osnovne medicinske pomoći dođu bez potrebe da odlaze u urgentne centre za stanja koja nisu hitna - poručio je Lončar.
Ministar je dodao da su analize pokazale da veliki broj pacijenata u urgentnim centrima traži pomoć zbog tegoba koje se mogu adekvatno zbrinuti u domovima zdravlja, zbog čega će nova organizacija rada doprineti efikasnijem funkcionisanju celokupnog zdravstvenog sistema.