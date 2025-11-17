Slušaj vest

U domovima zdravlja širom Srbije od danas počinju 24-časovna dežurstva, pa će građani već tokom noći moći da obave hitan pregled u najbližem zdravstvenom centru.

Odluku je donelo Ministarstvo zdravlja s ciljem da se ubrza pružanje osnovne medicinske pomoći i istovremeno rasterete bolnice i urgentni centri, koji zbrinjavaju pacijente sa ozbiljnijim stanjima.

Noćno dežurstvo od danas ima u domovima zdravlja Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Čukarica, Surčin, kao i u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Ostale ustanove već imaju funkcionalne hitne službe koje rade tokom cele noći.

Pacijentima će zdravstvena zaštita biti dostupna i noću Foto: Shutterstock

- Uvođenjem 24-časovnog rada želimo građanima da obezbedimo sigurnost i poverenje da pomoć mogu dobiti u svakom trenutku, a da istovremeno lekarima u bolnicama omogućimo da se posvete najtežim i životno ugroženim slučajevima - rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Zdravstvena zaštita u svako doba dana i noći

Iz ministarstva poručuju da su obezbeđeni svi neophodni uslovi za sprovođenje ove mere, uključujući dodatne kadrove, reorganizaciju dežurstava i potrebnu tehničku i logističku podršku.

24-časovno dežurtvo uvedeno je u domovima zdravlja Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Naš cilj je da zdravstvena zaštita bude dostupna svakom građaninu Srbije, u svako doba dana i noći, u sigurnom okruženju i uz stručnu podršku zdravstvenih radnika. Ovo je važan korak ka stvaranju savremenog i efikasnog zdravstvenog sistema koji pruža sigurnost građanima i bolje uslove za rad zdravstvenim profesionalcima. Produženjem radnog vremena domova zdravlja omogućavamo građanima da do osnovne medicinske pomoći dođu bez potrebe da odlaze u urgentne centre za stanja koja nisu hitna - poručio je Lončar.