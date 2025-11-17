Suzana Mitrović je rodila blizance u 30. nedelji trudnoće i tu je počela njihova borba

U Srbiji se za godinu dana pre termina rodi više od 4.000 beba!

U svetu je učestalost prevremenog porođaja oko 10 odsto što znači da se svako deseto dete rodi pre vremena. Svake godine, oko 15 miliona dece se rodi pre 37 gestacijske nedelje, od toga čak milion njih ne preživi, upozoravaju lekari na Svetski dan prevremeno rođenih beba, koji se tradicionalno obeležava 17. novembra sa idejom da se pažnja društva usmeri na ozbiljne probleme prevremeno rođenih beba i njihovih roditelja.

Naime, prevremeni porođaj je značajan zdravstveni problem u celom svetu zbog prateće smrtnosti, kratkotrajnih i dugotrajnih posledica, kao i visokih troškova za zdravstveni sistem i društvo u celini. Lečenje prevremeno rođenih beba je zahtevno, dugotrajno, skopčano sa brojnim rizicima i predstavlja veliki izazov za zdravstvene profesionalce, a za roditelje i porodicu, to je neočekivani događaj, izvor velike traume i hroničnog stresa.

U Srbiji se svake godine rodi više od 4.000 beba Foto: Shutterstock

Koliko zaista ti trenuci mogu da budu teški i traumatični priča za Kurir hrabra majka Suzana Mitrović, koja je rodila blizance - Nikolu i Novaka u 30. nedelji trudnoće.

Jeziva sećanja

- Nikola je imao 1.520, a Novak samo 1.360 grama. Nisam znala, niti sam mogla da zamislim, šta znači prevremeno rođeno dete dok nisam morala da naučim, kroz strah, neizvesnost i snagu koju nisam ni znala da imam. Proveli smo ukupno 57 dana na Institutu za neonatologiju. Bilo je dana kada nisam znala hoću li izdržati. Novakova creva nisu radila, bio je kandidat za stomu. Pio je dnevno samo dva mililitara mleka, četiri puta. Nikola je imao 12 dijagnoza, a Novak osam - priseća se Suzana i nastavlja:

Suzana je imala prevremeni porođaj Foto: Privatna arhiva

- Moj svet se raspadao, a ja sam svakog dana pokušavala da ga sastavim. Prvih 54 dana bili su u inkubatoru. Slika koju nikad neću zaboraviti je ona kada smem da ih dodirnem samo 15 minuta, kroz mali otvor na inkubatoru... Ah, to ostaje urezano zauvek...

Sedmi dan nakon porođaja blizanci su prebačeni iz Narodnog fronta na Institut za neonatologiju.

Srce puno bola, prazne ruke

- To je bio jedan od najtežih trenutaka u mom životu. Dan kada druge mame izlaze iz porodilišta sa bebama u naručju, a ja izlazim sa otpusnom listom i idem da vidim svoje bebe koje se transportuju bez mene. Taj osećaj praznih ruku, a punog srca bola, ostavlja dubok trag...

Majka kaže i da je za tih dva meseca bilo dana kada su mališani bili bolje, pa onda opet padnu.

1/4 Vidi galeriju Suzana je rodila Nikolu i Novaka, a onda s njima boravila skoro dva meseca na Institutu za neonatologiju Foto: Privatna arhiva

- Bilo je noći kad uđem, pogledam ih u inkubatoru, tako malene kao hleb od jedan kilogram, a onda moram da krenem kući i ostavim ih tamo. Te slike bole do kostiju. Zbog stresa sam izgubila mleko. Plakala sam pored inkubatora, nosila strah u svakom dahu. A onda mi je jedan doktor rekao:

"Mama, energija koju donosite njima je ono od čega zavisi koliko će izdržati."

Ponosni na male lavove

Danas su Nikola i Novak preslatki dečaci Foto: Privatna arhiva

- Tog trenutka sam se trgnula. Shvatila sam da moje suze njima ne pomažu. Naučila sam da ne plačem kad ulazim kod njih na hranjenje na svaka tri sata. Počela sam da im pričam:

"Vi ste moji herojčići, moji lavovi. Idemo kući da pravimo s*anja."

I uspeli su! Izborili su se.

Borba se isplatila Foto: Privatna arhiva

- Za sada nemamo nijednu dijagnozu. Samo čekamo da progovore i da jednom zauvek kažemo: "Pobedili smo." Danas smo ponosni na njih, na mene, na sve ljude koji su bili uz nas. Na moju najbolju drugaricu Snežanu Kovačević, na moju braću, na njihovog tatu. Na sve koji su nas nosili kad ja nisam imala snage. A najviše od svega, ponosni smo na naše male lavove. Na naše herojčiće koji su pobedili život pre nego što su i počeli da ga žive - ponosno ističe majka Suzana.