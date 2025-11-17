Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik posvećen Prepodobnom Joanikiju Velikom.

Prepodobni Joanikije rodio se u selu Marikati u oblasti Vitinijskoj, od oca Miritrikija i majke Anastasije. Kao dečko beše čobanin ovaca. Vodeći ovce na ispašu on se često povlačio u samoću i po vazdan ostajao na molitvi ogradivši stado svoje krsnim znamenjem, da se ne bi udaljavalo i razilazilo. Potom odlazi u vojsku, gde pokaza čudo od hrabrosti, naročito u ratovima protiv Bugara.Posle vojničke službe Joanikije se povukao na Olimp Azijski, gde se zamonašio i sav predao podvigu, od koga ne odstupaše do duboke starosti i svoje smrti.

Podvizavao se preko 50 godina, i to na raznim mestima. Imao od Boga vrlo obilat dar čudotvorstva: lečio sve bolesti i muke, izgonio demone, ukroćavao zveri, naročito imao vlast nad zmijama, prelazio je preko vode kao po suvom, bivao nevidljiv za ljude kada je to poželeo, proricao buduće događaje. Odlikovao se prevelikim smirenjem i krotošću.

Po spoljašnjem izgledu beše kao div, krupan i silan. Uzimao je živa učešća u sudbini crkve Božje. U vreme ikonoborstva najpre se i on bio prelastio, no posle trgao i postao vatren pobornik poštovanja ikona. Imao je veliko prijateljstvo sa Metodijem patrijarhom Carigradskim. Poživeo je 94 godine. Pre i posle smrti veliki čudotvorac.

Ovo je molitva posvećena Prepodobnom Joanikiju Velikom:

"Potocima tvojih suza besplodnu pustinju si obrađivao i uzdasima iz dubine duše, umnožio si velikim trudom svoje talante. Bio si svećnjak svetu, sijajući svojim čudesima, Joanikije oče naš: Moli Hrista Boga, da spase duše naše."