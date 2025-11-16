Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je porodicu u selu Petrilje, u blizini Medveđe.

- Četiri prelepe ćerke — četiri istinska blagoslova. U njihovom domu, na selu Petrilje, u blizini Medveđe, gde su vrednosti najčistije, njihova kuća sija ljubavlju, slogom i toplinom koja se retko gde sretne - napisala je ministarka i dodala:

- Još jednom sam se uverila da su naša najveća snaga upravo ljudi koji se bore, stvaraju i ne odustaju i da su ovakve porodice, kao što je porodica Nikolić, nešto najvrednije što imamo!

Pogledajte kako je izgledala poseta u nastavku: