Teretna motorna vozila danas popodne čekaju tri sata na graničnom prelazu Šid, na izlazu iz Srbije, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije".

Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanje za teretna motorna vozila na graničnim prelazima Kelebija i Gradina na izlazu iz zemlje je 60 minuta.

Zadržavanje putničkih motornih vozila na graničnom prelazu Gostun na izlazu iz zemlje je pola sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Kurir.rs/FoNet

