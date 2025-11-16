- Vidite li vi šta je sa ovog praga sve krenulo u svet. Mi smo doneli malo neke pomoći, podrške. Vi ste domaćinska kuća, ne treba vama, ali opet, eto što se kaže da nismo došli praznih ruku i da vidite da mislimo na vas. Da mislimo na naše ljude, da mislimo na ovakve porodice - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.