Ministarka se interesovala da li devojčice, četiri ćerke, žele da ostanu u svom selu nedaleko od Medveđe.

- Vidite li vi šta je sa ovog praga sve krenulo u svet. Mi smo doneli malo neke pomoći, podrške. Vi ste domaćinska kuća, ne treba vama, ali opet, eto što se kaže da nismo došli praznih ruku i da vidite da mislimo na vas. Da mislimo na naše ljude, da mislimo na ovakve porodice - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da je to nešto najvrednije što naša zemlja ima

- Živite na selu, živite od svog rada, puna kuća dece. I eto, da vam kuća peva dok ste živi. To je moja želja za vas - rekla je ministarka domaćinu.

