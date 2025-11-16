Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je porodicu Nikolić u selu Petrilje.
"Da vam kuća peva dok ste živi"
RAD, SLOGA I PUNA KUĆA DECE - TO JE BOGATSTVO NAŠE SRBIJE: Ministarka Stamenkovski u poseti porodici Nikolić kod Medveđe (VIDEO)
Ministarka se interesovala da li devojčice, četiri ćerke, žele da ostanu u svom selu nedaleko od Medveđe.
- Vidite li vi šta je sa ovog praga sve krenulo u svet. Mi smo doneli malo neke pomoći, podrške. Vi ste domaćinska kuća, ne treba vama, ali opet, eto što se kaže da nismo došli praznih ruku i da vidite da mislimo na vas. Da mislimo na naše ljude, da mislimo na ovakve porodice - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.
Ona je istakla da je to nešto najvrednije što naša zemlja ima.
- Živite na selu, živite od svog rada, puna kuća dece. I eto, da vam kuća peva dok ste živi. To je moja želja za vas - rekla je ministarka domaćinu.
