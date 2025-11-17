Slušaj vest

Kako je rečeno ranije, dečak je poslednji put viđen oko 12 sati od kada mu se gubio svaki trag.

Porodica je tada pojasnila da je samo izašao je iz kuće od kada nisu više imali informacije o njemu, a predočili su i u čemu je dečak bio. Srećom, potraga je završena najlepšim vestima.

Podsetimo, dečak je poslednji put viđen juče oko 12 sati u Lošinjskoj Donjoj i od tada mu se gubi svaki trag.

- Izašao je iz kuće u papučama i crvenoj trenerci. Na sebi je imao teget duks - rekla je dečakova sestra.