Saobraćaj u Srbiji danas će se obavljati uz povremenu kišu, mokre kolovoze i slabiju vidljivost, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
AMSS upozorava vozače: Kiša, mokri kolovozi i slabija vidljivost otežavaju saobraćaj
Dodatni oprez se savetuje zbog težih uslova vožnje u odnosu na prethodne dane. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko tri sata.
