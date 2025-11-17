Slušaj vest

Od danas kreću noćne smene u domovima zdravlja širom Srbije. Podsetićemo da je Ministarstvo zdravlja donelo ovu odluku kako bi se, pre svega, pacijentima pružila brža usluga za osnovnu medicinsku pomoć, a i da bi se ujedeno rasteretile ustanove koje zbrinjavaju pacijente sa ozbiljnijim tegobama i povredama.

A da li je sve spremno za početak noćnog rada otkrila je Dr Snežana Despotović iz Doma zdravlja Palilula.

Foto: Kurir Televizija

- Radi se o noćnom dežurstvu. Radno vreme je od 8 sati uveče do 7 ujutru. U tom intervalu bi trebalo da nam se građani javljaju sa nekim tegobama koje ne zahtevaju akutno, hitno zbrinjavanje koje pripada, naravno, Urgentnom kliničkom centru i urgentnoj medicini. To znači da ćemo zbrinjavati stanja sa povećanom temperaturom, stanja dijareje, hipertenzivne krize, stanja koja zahtevaju kod bolesnika sa dijabetesom neke promene u smislu hipoglikemije - kaže Despotović i dodaje:

- I to su ta stanja za koja mi očekujemo da će se građani javljati. Naravno, u tom dežurstvu se neće pisati hronična terapija i neće se izdavati nikakve doznake. Biće dva punkta. Radićemo u Paliluli i u Staroj Paliluli i radićemo u Borči. I tada će raditi samo ekipa: lekar, dve sestre i laboratorijski tehničar.

Dom zdravlja u Nišu

Nevena Simović, portparolka Doma zdravlja Niš, govorila je za Kurir televiziju o tome da li je sve spremno za večeras:

Nevena Simović Foto: Kurir Televizija

- Dom zdravlja Niš je u potpunosti spreman za početak rada noćnog dežurstva. Kreće se od večeras, od 20 časova do 7 ujutru. Za sada je organizovana jedna ekipa koju čine lekar, dve medicinske sestre - tehničara i jedan laborant. Za početak je tako, videćemo kako će praksa pokazati. Ono što će moći Dom zdravlja da primi jesu hitna stanja, ali ona koja mi možemo na primaru da zbrinemo. Znači, skokovi krvnog pritiska, glavobolje, povišene temperature. Naravno, mogu se javiti lekaru Doma zdravlja, koji će proceniti da li je to za nas ili treba ići dalje.

Za noćni rad opredeljen je ulaz koji je levo od glavnog ulaza, ulaz broj 1:

- On je lako dostupan, nema lutanja, direktno se dolazi do lekarske ekipe. Od 20 časova ovaj ulaz biće otvoren i oni mogu tu da dođu i potraže svoj zdravstvenu zaštitu.

Cilj novog programa rada

Ministarstvo zdravlja obezbedilo je sve neophodne uslove za sprovođenje ove mere - od kadrovskih pojačanja i organizacije dežurstava, do tehničke i logističke podrške.

- Naš cilj je da zdravstvena zaštita bude dostupna svakom građaninu Srbije, u svako doba dana i noći, u sigurnom okruženju i uz stručnu podršku zdravstvenih radnika. Ovo je važan korak ka stvaranju savremenog i efikasnog zdravstvenog sistema koji pruža sigurnost građanima i bolje uslove za rad zdravstvenim profesionalcima - istakao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Foto: Dom zdravlja ''Dr Milenko Marin''

Spisak domova zdravlja u Beogradu koji od danas uvode noćno dežurstvo, dok svi ostali koji se ne nalaze na ovom spisku, već imaju organizovana 24-časovna dežurstva kroz hitne službe:

Dom zdravlja Voždovac

Dom zdravlja Vračar

Dom zdravlja Zvezdara

Dom zdravlja Zemun

Dom zdravlja Novi Beograd

Dom zdravlja Palilula

Dom zdravlja Rakovica

Dom zdravlja Savski venac

Dom zdravlja Stari grad

Dom zdravlja Čukarica

Dom zdravlja Kragujevac

Dom zdravlja Niš

Dom zdravlja Surčin

Dom zdravlja Novi Sad

Domovi zdravlja kreću sa radom noćne smene! Evo ko se može javiti lekaru i sa kojim tegobama - ovo je kompletan spisak

