Bez ijednog ispaljenog metka i prolivanja krvi, na današnji dan, 17. novembar 1918. godine grad Zrenjanin, tadašnji Veliki Bečkerek, oslobođen je u Prvom svetskom ratu.

Prva armija vojvode Petra Bojovića, Gvozdeni puk “Knjaz Mihajlo” i Pešadijska brigada pukovnika Dragutina Ristića – “Brigadira” ušli su u Veliki Berček i doneli smenu vlasti i smenu država na ovim prostorima.

Vlast u samom gradu je predata bez borbe, a pukovnik Ristić je dao obećanje da će da zaštiti celokupno stanovništvo koje prihvata novu vlast – bez obzira na versku i nacionalnu opredeljenost. Tada je vlast predata Srpskom narodnom veću, koje je osnovano ranije 31. oktobra, čiji je zadatak bio da se pripremi za dolazak srpske oslobodilačke vojske, ali i da se stanovništvo pripremi za velike promene, jer je tada okončanje rata bilo izgledno.

Ko je bio Petar Bojović?

Učestvovao je, kao pitomac Artiljerijske škole, u srpsko-turskim ratovima od 1876. do 1878, a 1885. istakao se hrabrošću u srpsko-bugarskom ratu u borbama na Vrabči, Slivnici, u Dragomanskom tesnacu, kod Caribroda i Pirota.

Kao načelnik Štaba Prve armije u Prvom balkanskom ratu, doprineo je pobedama nad Osmanlijama u Kumanovskoj i Bitoljskoj bici.

U Drugom balkanskom ratu probio je na Rajčanskom ridu bugarske položaje, što je odlučilo ishod i Bregalničke bitke i rata.

U Prvom svetskom ratu komanduje Prvom armijom. Najteže mu je bilo 1915, kada se srpska vojska, pod pritiskom višestruko nadmoćnijih neprijatelja Nemačke, Austro-Ugarske i Bugarske, povlačila na Kosovo.

Sa mnogo slabijim snagama sprečio je Bugare u proboju prema Kosovu i time olakšao srpskoj vojsci i izbeglicama da se povuku na Jadran. Organizovao je i prebacivanje vojske na Krf i u Bizertu.

Na Solunskom frontu sredinom 1916. pokreće ofanzivu, kojom su oslobođeni Kajmakčalan i Bitolj. Na čelu Prve armije 1. novembra 1918. godine pobednički je ujahao u Beograd i tako postao simbol njegovog oslobođenja.

Oslobođen Zrenjanin

Njegova armija potom je oslobodila i Zrenjanin.

Kada je 20. oktobra 1944. Beograd oslobođen i drugi put, doživeo je tragičnu sudbinu...

Hrabri borac Petar Bojović život okončao u narednom svetskom ratu, ali ne u boju - imao je 87 godina kada su ga partizani brutalno pretukli zvog čega je i preminuo.

"Moj život, to su naši ratovi...", rekao je već u dubokoj starosti čovek koji je služio u vojsci 46 godina. General Petar Bojović učestvovao je u šest ratova: dva Srpsko-turska 1876. i 1877-78. godine, zatim u Srpsko-bugarskom 1885, potom u Prvom i Drugom balkanskom ratu 1912. i 1913. godine i najzad u Prvom svetskom ratu 1914-1918. godine i zavredeo epitet, jednako važan koliko i 41 odlikovanje koje je nosio na grudima, "jednog od najznamenitijih srpskih vojnih stratega i komandanata", pisao je ranije "Nedeljnik".