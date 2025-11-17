Slušaj vest

Na mesnom groblju - mezarju u Gornjoj Trnavi sahranjena je Mejrema (Čazime) Karišik, žena čija je životna priča dirnula čitavu Srbiju. Preminula je u 68. godini života, u ranim jutarnjim satima, a vest o njenoj smrti ispunila je tugom sve koji su je poznavali ili su pratili njenu tešku, ali plemenitu životnu borbu.

Uz prisustvo rodbine, komšija i brojnih meštana ispraćena je na večni počinak. Njena skromnost, tišina i dugogodišnja bol koju je nosila u sebi ostale su urezane u srcima mnogih.

Humanitarac Hido Muratović, koji je bio ključan u traganju za naninim sinom i koji je ostvario emotivni susret nakon 40 godina razdvojenosti, objavio je dirljiv status povodom njenog preseljenja.

“Mejra je godinama živela sama, noseći u sebi bol koju niko nije mogao videti. Četrdeset godina čuvala je nadu da će ponovo videti svog sina. Taj susret… teško ga je opisati rečima. Kao da je sve što je proživela dobilo smisao u jednom jedinom zagrljaju.”

Hido je napisao da je ponosan što je bio deo njenog života upravo onda kada joj je najviše trebala podrška:

“Otišla je mirno, sa spoznajom da njen sin postoji, da je dobro, i da ju je pronašao na vreme da joj vrati ono što je najviše želela – osjećaj da nije sama. Meni ostaje čast da sam video trenutak kada je njeno srce konačno dobilo mir.”

Pre nekoliko meseci, život Mejreme Karišik dospeo je u javnost kada je ispričala kako je kao mlada žena, nakon porođaja na Kosovu, bila prisilno odvojena od svog novorođenog sina i proterana. Godinama je živela sama u Novom Pazaru, čuvajući u srcu jedinu želju – da sazna je li joj sin živ.

Humanitarac Hido Muratović, zajedno sa saradnicima, pokrenuo je potragu koja je rezultirala pronalaskom njenog sina Faruka, danas čoveka koji živi u inostranstvu.

Kada je čuo istinu, Faruk je odmah došao. Susret, zabeležen objektivom Emira Smajovića, bio je trenutak koji se ne zaboravlja:

nana u suzama pruža ruke i izgovara čuvene reči:

“Sine moj… Alahu dragi, da li sanjam?”

Taj zagrljaj postao je simbol majčinske ljubavi koja ne poznaje ni vreme, ni granice, ni bol. Na mezarju iznad sela okupili su se rodbina, komšije i meštani iz cijele okoline. U tišini, ispraćena je žena koja je ostavila trag iako je živela skromno i povučeno.

Sin Faruk, sestra Sadija, zet Omer i ostala rodbina primali su saučešća.