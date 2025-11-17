U Srbiji su jutros u 7 časova zabeležene izuzetno visoke temperature za ovo doba godine. Sredina je novembra a živa pokazuje dvocifrene vrednosti.
Ovakav novembar Srbija ne pamti! Sredina meseca, a u ovom gradu jutros u 7 čak 20 stepeni, kao da je leto?!
Najtopliji grad jutros u 7 časova u Srbiji bila je Loznica sa čak 20 stepeni, a slede Novi Sad i Kraljevo sa po 17. U Beogradu je jutros u 7 izmereno 15 stepeni, a usred Sjenice, u srpskom Sibiru, 10!
Pogledajte temperature:
Foto: RHMZ Printscreen
Meteorolozi za danas najavljuju izuzetno visoke temperature u Srbiji - maksimalna će ići i do 24 stepena, pred večerašnji meteo preokret sa zahlađenjem i obilnim padavinama - kišom i pljuskovima. U planinskim predelima na zapadu Srbije očekuje se sneg.
Kurir.rs/RHMZ
