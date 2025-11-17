Slušaj vest

Najtopliji grad jutros u 7 časova u Srbiji bila je Loznica sa čak 20 stepeni, a slede Novi Sad i Kraljevo sa po 17. U Beogradu je jutros u 7 izmereno 15 stepeni, a usred Sjenice, u srpskom Sibiru, 10!

Pogledajte temperature:

Screenshot 2025-11-17 075604.jpg
Foto: RHMZ Printscreen

Meteorolozi za danas najavljuju izuzetno visoke temperature u Srbiji - maksimalna će ići i do 24 stepena, pred večerašnji meteo preokret sa zahlađenjem i obilnim padavinama - kišom i pljuskovima. U planinskim predelima na zapadu Srbije očekuje se sneg.

Kurir.rs/RHMZ

Ne propustiteDruštvoDANAS I DO 24, A ONDA NOĆ DONOSI POTPUNI PREOKRET! Na ovaj deo sručiće se silna kiša, i do 80mm, a u ovaj kraj Srbije stiže sneg! Meteoropate muče živci
Sunčano i kišovito jesenje vreme
PlanetaPOLARNI VRTLOG DONEĆE ZASTRAŠUJUĆU ZIMU: Najavljuje se decembar za pamćenje, poznat dačan datum kada će početi! Stiže mnogo snega i veći računi za struju
vremenska prognoza polarni vrtlog
DruštvoSNEG JE BLIŽI NEGO ŠTO MISLIMO! Nedeljko Todorović za Kurir najavio: Sledi pad temperature za 12 stepeni, objavio tačne datume kad stiže zahlađenje
Nedeljko Todorović
DruštvoVažno narodno verovanje o Aranđelovdanu: Evo šta su naši preci smatrali ako padne sneg na veliki praznik
Aranđelovdan