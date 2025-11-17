Slušaj vest

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA), Aleksandar Seničić, rekao je da su gužve na granicama, koje su nastale primenom novog sistema ulazno-izlazne kontrole Evropske unije, bile očekivane, ali da je njihov obim premašio sva predviđanja.

U razgovoru za Kurir televiziju bjasnio da novi sistem podrazumeva provere i prilikom izlaska iz Evropske unije, zbog čega putnici sada moraju da čekaju u oba smera:

Aleksandar Seničić Foto: Kurir Televizija

- Očekivali smo da Evropa bude mnogo ozbiljnija kada je reč o organizaciji i obuci ljudi na graničnim prelazima, pa i razjašnjenju nekakvih okolnosti do kojih dolazi na dnevnom nivou, ali to se u praksi nije pokazalo i ove gužve su proizvod jedne loše organizacije na samim graničnim prelazima drumskog saobraćaja. Nadamo se da će se nešto popraviti u budućnosti - kaže Seničić i dodaje:

- I mi smo uputili žalbe velikom broju institucija u Evropskoj uniji obvjašnjavajući da će to prouzrokovati možda smanjenje broja putnika koji će putovati u zemlje Evropske unije, ako se ovakava situacija nastavi. Jedan od najvećih problema je upravo ta procedura za koju ni sami granični policajci ne znaju do kraja kako treba da se izvedu. Dešava se često padanje sistema na granicama, nemogućnost da budete registrovani a na povratku je potpuno jasno bilo da će morati da se verifikuje naš izlazak iz zemlje Evropske unije, ta procedura je treabala da traje 10ak sekundi: skeniranje pasoša i skeniranje lica.

Kolaps za vreme praznika

Novi sistem se vrši i prilikom ulaska i izlaska iz Evropske unije, što dodatno otežava proceduru i stvara gužvu:

- Međutim, vidimo iz prakse da se vrši ista procedura i na ulasku i na izlasku iz zemlje. To podiže nervozu kod putika. Dobar pokazatelj su aerodromi, obzirom da na dolaznim gejtovima postoji veliki broj uređaja za registraciju putnika, gde putnici samostalno mogu da se registruju, što ubrzava protok ljudi jer može u istom momentu da se registruje 50 putnika na tim većim aerodromima - kaže Seničić i dodaje:

- To bi trebao da bude model i drugih graničnih prelaza ali to ne zavisi od nas. Radićemo na strpeljenju i treba da planiramo putovanja shodno okolnostima i da krenemo ranije. Naši građani moraju da znaju da se ovo odnosi na 59 zemalja sveta i kolaps se svakako očekuje za Novu Godinu, pogotovo sa interkontinentalnih putovanja.

