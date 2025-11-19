Slušaj vest

Stigla je zima i svi planovi o dijeti bačeni su u vodu jer ide sezona slava i svi su nekako već pomireni sa tim da će se kilogrami slagati i slagati.

U nastavku teksta prenosimo iskustvo devojke je ispričala kako je odolela slavskom iskušenju.

- Obilazimo, kao i uvek, bogatu trpezu naših kumova, a ja u tanjir stavljam samo salatu i komad mesa. Svi me gledaju zapanjeno (toliko o tome da na slavi niko nikom ne gleda u tanjir) i kreće nutkanje i pokušaji guranja hrane u tanjir na silu. Nisam probala ni rusku salatu (bolja je nego ikada ranije!) a pogledaj samo pečenje, hrskavo, topi se u ustima. A hleb? Ne može bez hleba! I tako ređaju li ređaju, dok ja na kraju ne priznam da sam na dijeti i da bih se zadržala samo na ovome. Znam da je preukusno, jedem sve to iz godine u godinu, ali eto, ove godine ne bih.

- Ajde, ne izvodi nego jedi, na šta ti to liči, došla na slavu i na dijeti si?! - uvredili su se svi redom - i domaćini i gosti. Nisam popustila, situacija je bila više nego nategnuta jer su prema meni svi imali gard, a ja umesto dobro raspoložena sa slave otišla kao pokisla. A slave mi tek predstoje, i šta ja sada da radim?

Devojka na slavi rekla da je na dijeti pa se domaćini i gosti uvredili Foto: Shutterstock

Bogata slavska trpeza je pravi test za naš karakter. Svi znamo koliko je teško odoleti slasnim sarmicama, ukusnim salatama i rolatima, hrskavom pečenju i sitnim kolačima koji se tope u ustima. Ali šta raditi kad preteramo, kad nam skoče šećer i pritisak i kad bismo najradije tri dana posle slave proveli u krevetu?

Ima li leka prežderavanju?

Sezona slava je odavno počela, pa su samim tim sve češća i upozorenja lekara da prejedanje nije zdravo. Međutim, malo je onih koji se toga pridržavaju.

- Ima leka i kad preterate sa gozbom vaši najbolji saveznici su tečnost, lagani obroci i sveže voće i povrće. Prvi i najvažniji savet je hidrirajte se. Alkohol, hrana bogata šećerom i slana hrana dovode do dehidratacije organizma i baš zbog toga se prvo treba usmeriti na unošenje dovoljne količine tečnosti - kaže Jovana Srejić Ferluga, nutricionista-dijetetičar.

Prema njenim rečima, idealan napitak je mlaka nezaslađena limunada, ali i sokovi od sveže ceđenog voća i povrća. Odličan izbor su i voćni čajevi koji ne sadrže kofein, a ručak ili večeru obavezno započnite sa bistrom supom od povrća.

Idealan napitak kod prejedanja je mlaka nezaslađena limunada Foto: Shutterstock

- Kad se prejedu, neki odmah pomisle „E sutra neću ništa da jedem“. To nije dobra ideja, pa bez obzira na to što ste prethodnog dana uneli veliku količinu hrane, sutradan ne treba da gladujete. Planirajte tri obroka, doručkujte čim ustanete i večerajte par sati pre odlaska na spavanje - savetuje naša sagovornica.

Šta da radite ako ide na više slava

Ona kaže da su sutradan nakon obilne gozbe najbolji izbor obrok salate, koje su bogate svežim povrćem i sa malom količinom proteina koji će produžiti osećaj sitosti. A ukoliko danas idete na više slava, naša sagovornica ima poseban savet za vas.

- Ponekad je teško biti umeren, posebno kada svi oko nas uživaju u hrani. Tako da ako idete na više slava istog dana, imajte u vidu da je cilj ipak druženje, a ne preterivanje u hrani. Odlučite se za male porcije i nemojte probati baš sve. Razmislite koje dve-tri stvari vas najviše privlače i samo njih stavite u tanjir – kaže Jovana Srejić Ferluga.

Teško je odoleti slavskim đakonijama Foto: Kurir

Već sutradan nakon konzumiranja velikih i obilnih obroka kad stanete na vagu videćete nekoliko kilograma više. Ukoliko odmah počnete sa zdravijim načinom ishrane i fizičkom aktivnošću taj zabrinjavajući broj na vagi će se brzo promeniti.

- To ne znači, na primer, da ste za pet dana dobili i izgubili dva kilograma. Poenta je da se mešavina masne, začinjene i slane hrane duže zadržava u crevima i otuda to povećanje telesne mase koje vidite odmah na vagi. Slana hrana povlači sa sobom i zadržavanje veće količine tečnosti u organizmu, pa i ona delom doprinosi tom povećanju kilaže - objašnjava naša sagovornica.