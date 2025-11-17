Slušaj vest

Ponovo se pojavio smrtonosni Marburg virus, srodnik ebole, ali daleko opasniji i koji se sada širi u Africi, kako stručnjaci navode, nije nemoguće da bi zaraza mogla da stigne u Evropu, kao i na druge kontinente. Ovaj virus, za koji ne postoji vakcina, prvi put je otkriven pre više od pola veka, i to istovremeno u Nemačkoj i tadašnjoj Jugoslaviji.

Rezervoar infekcije je afrički voćni slepi miš, sa koga se virus i prenosi na ljude, baš kao što je slučaj i sa koronom. Inače, kako navodi Svetska zdravstvena organizacija, Marburg virus je jedan od 30 patogena koji će najverovatnije izazvati sledeću pandemiju u svetu.

Saša Milićević, pedijatar govorio je o ovoj temi za Kurir televiziju:

- Ovo je virus koji nama nije nepoznat. 1967. godine taj virus je otkriven i u Marburgu u Nemačkoj, takođe i u Frankfurtu, gde je preminulo sedam osoba. Međutim, taj virus je otkriven tada i u Beogradu, jer su tada iz Ugande uvezeni majmuni, koji su korišćeni na institutu Torlak, zapravo oni su bili potrebni za sintetisanje vakcine protiv dečje paralize, koja je kultivisana na kulturi bubrega tih majmuna - kaže Milićević i dodaje:

- Međutim, ti majmuni su, nažalost, bili zaraženi ovim Marburg virusom i kad su došli ovde, naš kolega i njegova supruga su se zarazili, preživeli su i on i ona, ali malo je falilo da se taj virus zove zapravo “Beograd virus”. I pored svih virusa koji sada vladaju ovde, i koji se nalaze u našem okruženju, još samo nam je falio neki virus koji dolazi iz Afrike. To je zapravo virus koji je jako sličan eboli, to je virus koji izaziva takozvane hemoragijske groznice. Dosta su daleko ta područja gde taj virus postoji, ali i Vuhan u Kini daleko, pa ipak je korona došla do nas.

Procedura na aerodromu i prenošenje virusa

Stručnjaci kažu da se kod nas vrši nadzor nad putnicima koji dolaze iz epidemijskih krajeva sveta i time se mogućnost pojave ove bolesti u našoj zemlji svodi na minimum. Takođe, postoje informacije da su i deca posebno ugrožena kategorija od prenosa ovog virusa, kažu čak i sa zaražene majke još tokom dojenja:

- Kontrola je maksimalna. Sve osobe koje dolaze iz tih područja gde postoji epidemija, gde se javlja taj virus, zapravo su pod stalnom kontrolom, tako da je šansa za prenos apsolutno vrlo mala. Nezgodno je što ovaj virus može da se prenese direktnim kontaktom, može da se prenese preko odeće ili kontaminirane posteljine, i takođe može mama koja je zaražena da prenese svojoj bebi - kaže Milićević i dodaje:

- Dakle, ako neko ima neku promenu na koži, neko oštećenje kože, i bude u kontaktu sa različitim telesnim tečnostima zaražene osobe ili neke zaražene životinje, onda bi teoretski moglo da se desi da se ta osoba zarazi. Izvor su zapravo ti slepi miševi, takozvani egipatski voćni slepi miševi. Oni se hrane voćem i nalaze se uglavnom u pećinama i u rudnicima u Africi. Međutim, oni su preneli to majmunima, preneli su i nekim svinjama, dakle to je bolest koja se prenosi i na životinje, prenosi se i na ljude.

Navodi se da je stopa smrtnosti i do 90 odsto, a da vakcina za sada ne postoji,iako se na njoj već godinama radi:

- Niti postoji vakcina, niti postoji neka konkretna terapija, obzirom da je u pitanju virus. Međutim, taj virus izaziva takozvane hemoragijske promene, odnosno promene koje izazivaju krvarenje po svim delovima tela, tako da se terapija zasniva na tome da se vrši zamena krvi, da se daju preparati koji zaustavljaju krvarenje. Postoje različiti imunoglobulini koji se uzimaju od osoba koje su preležale Marburg virus, i onda se daju osobama koje su od toga obolele. Vrlo važna je nadoknada tečnosti i najvažnije od svega je zapravo izolacija. Nažalost, ne postoji sada određena terapija koja bi mogla da pomogne u lečenju ovog zaista nezgodnog virusa - kaže Milićević.

