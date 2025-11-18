Slušaj vest

Grčka je decenijama omiljena destinacija srpskih turista. Poslednjih sezona na Halkidikiju se pojavio trend koji je privukao pažnju putnika željnih nečeg drugačijeg, a to su hoteli specijalno namenjeni za upoznavanje.

Tim Nikane.gr nedavno je obišao jedan takav hotel na Halkidikiju.

- Hotel možete bukirati samo ako ste singl i imate od 25 do 45 godina. Prilikom bukiranja šaljete fotografiju - navodi Nikana.gr.

Gosti tokom boravka ne dobijaju samo smeštaj, za njih se organizuju žurke, zajednički izlasci, izleti...

Ovako izgleda hotel za upoznavanje u Grčkoj

Ovako izgleda hotel za upoznavanje u Grčkoj Foto: Screenshot

. Hotel se zove Poseidon i nalazi se u Kriopigiju, na fantastičnom mestu, blizu divlje plaže i sa predivnim pogledom na more. Može se bukirati samo preko jedne nemačke agencije. Vrlo zanimljiv koncept i verujemo da odgovara mnogim ljudima kojima su potrebna nova poznanstva - ističe Nikana.gr u objavi na Tiktoku.

Ne propustiteDruštvoGrčka 10 dana 120€, agencije već izbacile ponude za letovanja: Ako rano uplatite ušteda do 30 odsto, detaljni cenovnik
Evri, letovanje u Grčkoj
DruštvoPutnici, obratite pažnju na graničnim prelazima: Nakon ove procedure sledi novina koja će se naplaćivati 20 evra!
EES granica granični prelaz pasoš otisci prtstiju.jpeg
DruštvoAleksandra i njena porodica na more u Grčku išli čuvenim "stojadinom" starim 46 godina: Nikada nas nije izdala zastava 101, specijal!
zastava 101
DruštvoOglasila se majka devojčice iz Srbije koju je napao vuk na plaži! Otkrila detalje drame u Grčkoj: "Raširio je čeljust, dokačio ju je po leđima..."
profimedia-0956720861 copy.jpg

"GRČKA NAJJEFTINIJA, ALI NEMA SMEŠTAJA ZA MALE PARE" Seničić: Sezona bolja nego prošle godine, a OVO JE OMILJENA DESTINACIJA Izvor: kurir televizija