Povodom Svetskog dana prevremeno rođenih beba, koji se širom sveta obeležava 17. novembra, zgrada Muzeja Srema večeras će biti osvetljena ljubičastom svetlošću – bojom koja simbolizuje podršku najmanjim i najhrabrijim borcima i njihovim porodicama.

Svake godine 15 miliona beba u svetu dođe na svet pre vremena – što znači da je svaka deseta beba prevremeno rođena. U Srbiji je taj broj veći od 4.000 godišnje, a statistika u Sremu ne odstupa mnogo od proseka.

Svetski dan prevremeno rođenih beba uvršten je u kalendar Svetske zdravstvene organizacije 2011. godine, kao globalni poziv na podizanje svesti o izazovima sa kojima se suočavaju bebe rođene pre 37. gestacijske nedelje, ali i njihove porodice.

Prevremeno rođene bebe suočavaju se sa brojnim zdravstvenim rizicima – od problema sa disanjem, vidom i sluhom, do hroničnih oboljenja i razvojnih poteškoća. Mnoge od njih prve dane života provode u inkubatorima, a kasnije u dugotrajnim terapijama i sistemskoj podršci.

Foto: D. Šćekić

Milica Kuzmanović iz Kuzmina, majka dvoje prevremeno rođene dece, govori o borbi koja traje godinama:

"Moja ćerka je rođena u 34. nedelji, a sin Srđan u 30. nedelji. Proveo je dva meseca u inkubatoru i danas se suočava sa posledicama – cerebralnom paralizom, epilepsijom i hidrocefalusom. Svaki dan je borba, ali ljubav i podrška nas drže. To su moji divovi.“

Tamara Gvoka, majka devojčice Nađe, koja je rođena sa samo 1.180 grama, poručuje:

"Prva godina bila je puna dijagnoza i izazova. Danas, sa deset godina, Nađa je moja heroina. Podrška koju dobijamo iz Sremske Mitrovice znači nam mnogo. Važno je da zajednica razume kroz šta prolazimo.”

Zašto je važno obeležavanje ovog dana?

7% porođaja u Srbiji čine prevremeni porođaji

Preživljavanje zavisi od nedelje gestacije i uslova lečenja

U razvijenim sistemima šansa za život u 24. nedelji ide i do 50%

30–60% prevremeno rođene dece ima komplikacije na srcu, plućima ili u razvoju

Zahvaljujući napretku medicine, sve veći broj prevremeno rođenih beba dobija šansu da preživi – ali borba se nastavlja godinama, kako za decu, tako i za njihove porodice.