Šta znače brojevi na radijatoru? Mnogi nemaju pojma, a jedna "caka" može da vam uštedi i do 200 evra godišnje! Stručnjak detaljno sve objasnio
Stručnjak za grejanje Rob Nezard, direktor kompanije UKRadiators.com, otkrio je kako termostatski radijatorski ventili (TRV) zapravo funkcionišu i kako ih pravilno postaviti da uštedite energiju i novac.
TRV (termostatski radijatorski ventil) automatski reguliše temperaturu u prostoriji tako što kontroliše protok tople vode kroz radijator. Drugim rečima, kada prostorija dostigne željenu temperaturu – ventil "zatvara" dotok tople vode i sprečava pregrevanje, a kada se ohladi – ponovo ga otvara.
"TRV-ovi koriste pametne mehanizme, poput tečnosti ili voska, koji reaguju na toplotu i automatski isključuju protok vode kada se postigne željena temperatura", objašnjava Nezard.
Šta tačno znače brojevi na radijatoru?
Većina ventila ima oznake od 0 do 5 (ili 6), a često i simbol ✱ koji označava način zaštite od smrzavanja. Evo šta svaka postavka zapravo znači:
0 - 0°C (isključeno)
✱ - 5°C (zaštita od smrzavanja)
1 - 12°C (veoma hladno)
2 - 16°C (prijatno hladno)
3 - 20°C (standardna sobna temperatura)
4 - 24°C (toplije)
5 - 28°C (veoma toplo)
6 - 32°C (gotovo sauna)
Kako pravilno postaviti TRV
Prema Nezardu, idealne postavke su:
2 do 3 → za manje prostorije
3 do 4 → za veće prostorije
“Nemojte radijatore postavljati na peticu – to može podići temperaturu i do 30°C, što je nepotrebno i troši energiju", savetuje stručnjak.
Ako napuštate dom na nekoliko dana, ostavite ventil na najnižoj postavci (✱) – tako će se radijator automatski uključiti samo ako temperatura padne ispod 7°C i sprečiti smrzavanje cevi.
Ovi jednostavni trikovi mogu vam, prema Nezardu, uštedeti između 60 i 200 evra godišnje – u zavisnosti od veličine prostora.
"Viktorijanska metoda" za dodatnu toplotu
Osim pravilnog korišćenja ventila, stručnjaci iz Plumbworlda savetuju jednostavan, ali efikasan trik – poznat kao "viktorijanska metoda". Sve što vam treba su teške zavesa koje možete okačiti iza ulaznih vrata i preko unutrašnjih vrata koja propuštaju vazduh, uz traku protiv promaje na podu.
Ova metoda, stara više od jednog veka, i dalje funkcioniše: teške zavesa mogu smanjiti gubitak toplote kroz prozore i vrata i do 30-40%, što može podići sobnu temperaturu za 1–2°C – bez ikakvih uređaja ili alata.
"Ovo je jednostavan, pristupačan način da vaš dom bude topliji – posebno tokom hladnih večeri. A najbolje od svega, prilagođeno je čak i podstanarima jer ne zahteva trajne promene," poručuju stručnjaci.
