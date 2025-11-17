Slušaj vest

Stručnjak za grejanje Rob Nezard, direktor kompanije UKRadiators.com, otkrio je kako termostatski radijatorski ventili (TRV) zapravo funkcionišu i kako ih pravilno postaviti da uštedite energiju i novac.

TRV (termostatski radijatorski ventil) automatski reguliše temperaturu u prostoriji tako što kontroliše protok tople vode kroz radijator. Drugim rečima, kada prostorija dostigne željenu temperaturu – ventil "zatvara" dotok tople vode i sprečava pregrevanje, a kada se ohladi – ponovo ga otvara.

"TRV-ovi koriste pametne mehanizme, poput tečnosti ili voska, koji reaguju na toplotu i automatski isključuju protok vode kada se postigne željena temperatura", objašnjava Nezard.

Devojka drži ruke na radijatoru
Radijator Foto: Shutterstock

Šta tačno znače brojevi na radijatoru?

Većina ventila ima oznake od 0 do 5 (ili 6), a često i simbol ✱ koji označava način zaštite od smrzavanja. Evo šta svaka postavka zapravo znači:

0 - 0°C (isključeno)

    • ✱ - 5°C (zaštita od smrzavanja)

    • 1 - 12°C (veoma hladno)

    • 2 - 16°C (prijatno hladno)

    • 3 - 20°C (standardna sobna temperatura)

    • 4 - 24°C (toplije)

    • 5 - 28°C (veoma toplo)

    • 6 - 32°C (gotovo sauna)

    Kako pravilno postaviti TRV

    Prema Nezardu, idealne postavke su:

    2 do 3 → za manje prostorije
    3 do 4 → za veće prostorije

    Nemojte radijatore postavljati na peticu – to može podići temperaturu i do 30°C, što je nepotrebno i troši energiju", savetuje stručnjak.

    Ako napuštate dom na nekoliko dana, ostavite ventil na najnižoj postavci (✱) – tako će se radijator automatski uključiti samo ako temperatura padne ispod 7°C i sprečiti smrzavanje cevi.

    Ovi jednostavni trikovi mogu vam, prema Nezardu, uštedeti između 60 i 200 evra godišnje – u zavisnosti od veličine prostora.

    "Viktorijanska metoda" za dodatnu toplotu

    Osim pravilnog korišćenja ventila, stručnjaci iz Plumbworlda savetuju jednostavan, ali efikasan trik – poznat kao "viktorijanska metoda". Sve što vam treba su teške zavesa koje možete okačiti iza ulaznih vrata i preko unutrašnjih vrata koja propuštaju vazduh, uz traku protiv promaje na podu.

    Radijator
    Radijator Foto: Shutterstock

    Ova metoda, stara više od jednog veka, i dalje funkcioniše: teške zavesa mogu smanjiti gubitak toplote kroz prozore i vrata i do 30-40%, što može podići sobnu temperaturu za 1–2°C – bez ikakvih uređaja ili alata.

    "Ovo je jednostavan, pristupačan način da vaš dom bude topliji – posebno tokom hladnih večeri. A najbolje od svega, prilagođeno je čak i podstanarima jer ne zahteva trajne promene," poručuju stručnjaci.

    (Kurir.rs/Večernji list)

    Ne propustiteDruštvoZAŠTO JE U STANU HLADNO, A RADIJATORI SU VRUĆI? Ni ne slutite šta krade toplotu, obratite pažnju na ove stvari
    Ruka na radijatoru
    DruštvoTAČNO U 17.30 SPUTITE ROLETNE I NAVUCITE ZAVESE: Stručnjak pozvao sve da to urade, evo šta je razlog! Postoje još TRI BITNE STVARI
    roletne prozor.jpg
    DruštvoKako da prijavite probleme sa grejanjem: Grejna sezona počela, evo kome da se javite ako su vam hladni radijatori
    Ženske ruke se greju iznad radijatora
    DruštvoKako pravilno održavati dimnjak u zimskom periodu? Saveti od ključnog značaja - ovako ćete se bolje i laše ugrejati, a rešiti mogućnosti od izbijanja požara
    dimnjacar.jpg