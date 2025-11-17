Slušaj vest

Bila sam u sedmom mesecu trudnoće kada je počelo iznenadno krvarenje. Morala na hitan carski rez. Moj i bebin život su bili u opasnosti. Rodila sam mališana od 1.200 grama. Pokazali su mi ga čim sam se probudila i saopštili da moj dečak mora hitno da ide na Institut za neonatologiju...

Ovim rečima počinje svoju potresnu ispovest za Kurir na Svetski dan prevremno rođenih beba Vanja Trmčić (35) iz Vrnjačke Banje, majka troje dece, koja je sa svojim suprugom Markom (39) provela šest meseci na Institutu hrabro se boreći sa svojim sinom za njegov život.

- Od tih jezivih trenutaka prošlo je dosta godina, zahvaljujući lekarima danas je naš Vuk zdrav dečak. Bilo je strašno, bilo je jezivo... Imala sam 23 godine. Prva trudnoća, ne baš tako laka od samog početka. Prevremeno sam se porodila u Kruševcu u 29. nedelji. Strašan je bio trenutak kad sam otvorila oči posle anestezije i videla svoju bebu koju spremaju za hitan transport za Beograd. Pošto sam morala da ostanem u bolnici, suprug je krenuo s njim na Institut. Iako je bio mali usput je izgubio još 100 grama - priseća se teških trenutaka Vanja i dodaje:

Vanja je sa suprugom boravila šest meseci na Institutu Foto: Privatna arhiva

Šest meseci na Institutu

- Marko je s njim bio na instenzivnoj nezi. Ja sam stigla petog dana. Ulazite unutra i ne znate šta da očekujete. Neizvesnost je najgora. Lekari zbog toga ništa ne mogu da vam kažu jer u jedan sat sve može da bude dobro, drugi već... Ulazite unutra specijalno obučeni, gledate sve one bebe, male heroje. Oni zaista jesu heroji! Mala bića na aparatima u iglama... Sve kosti im se vide... Gledate svoje dete u inkubatoru. Uopšte nije lako. Odjednom samo čujete: "Izađite!" Tu počinje pakao kada lekari prilaze nekoj bebi i kreću razne njihove procedure...

Vanja kaže da su na Institutu za dva meseca videli svašta, ali da je u tim najtežim trenucima najbitnija nada.

Mali Vuk je bio u inkubatoru Foto: Privatna arhiva

- Koliko god da je teško roditelji moraju da budu pozitivni i da daju podršku deci! Hvala neizmerno Institutu i svim lekarima i sestrama jer zahvaljujući njima moje dete je danas zdravo bez posledica. Tamo rade veliki ljudi! Dečaku smo dali ime Vuk jer je jak i snažan dečak koji je uspeo sve da prebrodi.

Trudili smo se da najgore zaboravimo

Vuk je danas zdrav dečak Foto: Privatna arhiva

I otac Marko kaže da je bilo pregršt teških trenutaka, ali da su se trudili da zajedničkim snagama ono najgore zaborave, izbrišu iz sećanja.

- Bilo je svačega, bilo je mnogo stresnih situacija... Posle tri meseca na Institutu došli smo da uzmemo dete, ali nešto se iskomplikovalo i morao je da ostane još tri. Sam taj trenutak je jeziv i strašan za svakog roditelja, ali smo se trudili da mislimo pozitivno i uspeli smo i svako treba time da se vodi - poručuje Trmčić.

Srećna porodica Trmčić Foto: Privatna arhiva

Mlade tate prikulili ukupno 20 miliona dinara

Marko Trmčić i još dvojica očeva iz Vrnjačke Banje Mladen Vučković (34) i Nemanja Đurić (34) u martu su krenuli čuvenim "jugom 55" od rodnog grada do Pekinga na put dug 11.500 kilometara kako bi prikupili donacije za Institut za neonatologiju. Put humanosti su prešli za 18 dana i uspeli da sakupe ukupno 20.000.000 dinara kako bi pomogli Institutu, lekarima, sestrama i našim malim divovima.