Kupus u Leskovcu košta 16 dinara u Beogradu negde i 100

Slušaj vest

Na leskovačkim pijacama i kod pojedinih domaćih prodavaca kilogram kupusa ovih dana može da se nađe već za 16 dinara, dok u nekim beogradskim marketima i na pijacama košta i do 100 dinara!

Ova razlika razbesnela je mnoge potrošače, posebno sada kada je sezona zimnice u punom jeku, a domaćice širom Srbije pripremaju burad za kiseljenje kupusa, jedan od najtraženijih zimskih specijaliteta.

Pojedini kupci u prestonici besni su zbog ovolike zarlike u ceni te se pitaju da li je isplativo pazariti povrće u drugom gradu ako se uzmu troškovi puta u obzir.

- Redovno pratim cene kupusa već dve nedelje jer planiram da uzmem za zimnicu. Najjeftiniji koji sam našla bio je 60 dinara na pijaci, ali i to je preskupo s obzirom na to da je druga polovina novembra. Kako se nekim isplati da prodaju osam puta jeftinije i da imaju zaradu, pa neće više ovde da nas deru - kaže nam besna penzionerka iz Beograda.

Jeftin kupus u Leskovcu Foto: Printscreen/ FacebookLeskovačka online pijaca

Zimnica pri kraju

Inačle, obično kako pada temperatura, raste potražnja za kupusom. Mnogi se trude da pronađu povoljniju opciju, jer se za prosečnu burad od 20 do 30 kilograma kupusa trenutno mora izdvojiti znatno više para nego prethodnih godina. Uprkos cenama, interesovanje je ogromno jer kiseli kupus ostaje neizostavan deo srpske zimske trpeze.

Kiseli kupus specijalitet srpske zimske trpeze Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Recept za najbolji kiseli kupus koji traje celu zimu

Sastojci:

20–30 kg tvrdog, kasnog kupusa

600–700 g soli (oko 25 g po kilogramu kupusa)

nekoliko korena rena (opciono)

kašičica bibera u zrnu (opciono)

2–3 lista lovora (opciono)

Priprema:

Birajte kvalitetan kupus. Glavice treba da budu tvrde, teške i bez oštećenja.

Očistite spoljne listove, izdubite koren nožem i u udubljenje sipajte kašičicu soli.

Slažite kupus u bure, korenom prema gore, što čvršće da ostane što manje vazduha.

Između redova možete ubaciti komade rena, poneki list lovora i biber.

Prelijte kupus rasolom: na svaki litar vode ide oko 25–30 g soli.

Ostavite bure otvoreno 24 sata da „krene“, pa ga zatvorite.

Pretočite kupus (izvadite rasol i ponovo prelijte preko) 4–5 puta tokom prve dve nedelje, dok ne pobeli i ne zamiriše.

Čuvajte na hladnom mestu. Ovako pripremljen kupus može da traje celu zimu, a često i duže.

Da li je kiseo kupus zdrav Foto: Shutterstock

Zašto je kiseli kupus toliko zdrav?

Kiseli kupus je, kažu stručnjaci, pravi mali vitaminski rudnik. Prepun je vitamina C, B kompleksa, probiotika i antioksidanata. Jača imunitet, poboljšava varenje i naročito je koristan u zimskom periodu kada je organizmu najpotrebnija dodatna prirodna zaštita.

Koliko košta gotov kiseli kupus?

Na pijacama širom zemlje već se može kupiti gotov kiseli kupus, cena se kreće od 120 do 200 dinara po kilogramu, u zavisnosti od grada i kvaliteta. Rasol se takođe prodaje, obično po ceni od 50 do 80 dinara po litru.

Iako cene variraju i neretko nerviraju potrošače, jedno je sigurno – sezona kiseljenja tek počinje, a miris tradicionalne zimnice i ove godine ispuniće srpske domove.

Kiseli kupus skuplji od svežeg Foto: RTV Mag printscreen

Trenutne cene kupusa u većim trgovinskim lancima košta od 27 do 55 dinara

u Beogradu na pijacama 100 dinara

u ostalim gradovima od 40 do 80 dinara

u Leskovcu bagatela - već od 16 dinara