Sever Srbije već je pod snažnim pljuskovima i grmljavinom, dok hladni front tokom večeri stiže u celu zemlju. Očekuje se nagli pad temperature, jak severozapadni vetar i obilna kiša, a na planinama prelazak kiše u sneg.
KIŠA VEĆ KRENULA, U OVOM DELU SRBIJE UVELIKO PLJUŠTI! Stiže nagli pad temperature, jak olujni vetar i obilne padavine - evo šta nas čeka
U ovom času snažni pljuskovi sa grmljavinom zahvatili su sever Vojvodine i šire područje Subotice. Temperatura je opala na 15 stepeni. Istovremeno, u ostatku Srbije promenljivo oblačno i veoma toplo, uz fenski efekat jugozapadnog vetra.
Trenutna temperatura u Loznici čak 24, Beograd meri 21. Vrlo toplo je i na planinama, ali uz olujni jugozapadni vetar, na zapadu i jugozapadu Srbije i do 80 km/h.
U toku večeri i noći hladni front sa severozapada doneće Srbiji drastično zahlađenje i pad temperature za više od 15 stepeni, uz jak severozapadni vetar i vrlo jaku kišu, koja će biti praćena pljuskovim, ponegde i grmljavinom.
Temperatura sutra od 6 do 12 stepeni, u Beogradu do 8, a na višim planinama kiša će preći u sneg.
