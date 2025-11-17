Slušaj vest

U ovom času snažni pljuskovi sa grmljavinom zahvatili su sever Vojvodine i šire područje Subotice. Temperatura je opala na 15 stepeni. Istovremeno, u ostatku Srbije promenljivo oblačno i veoma toplo, uz fenski efekat jugozapadnog vetra.

Trenutna temperatura u Loznici čak 24, Beograd meri 21. Vrlo toplo je i na planinama, ali uz olujni jugozapadni vetar, na zapadu i jugozapadu Srbije i do 80 km/h.

U toku večeri i noći hladni front sa severozapada doneće Srbiji drastično zahlađenje i pad temperature za više od 15 stepeni, uz jak severozapadni vetar i vrlo jaku kišu, koja će biti praćena pljuskovim, ponegde i grmljavinom.

Temperatura sutra od 6 do 12 stepeni, u Beogradu do 8, a na višim planinama kiša će preći u sneg.