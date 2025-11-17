Slušaj vest

Sedam minuta dnevno - toliko roditelji i deca prosečno posvete međusobnom razgovoru, dok samo 36 minuta provode dnevno zajedno, pokazuju alarmantni rezultati pojedinih studija koji se ne menjaju nabolje poslednju deceniju i jače! Uglavnom od vremena kada mobilni telefoni i internet preuzimaju primat.

Reči, zagrljaji, podrška i sve ono što je bilo prisutno umnogome do kraja 20. veka sada postaju luksuz za mnoge porodice. Stručnjaci upozoravaju da manjak komunikacije ozbiljno ugrožava emocionalnu povezanost, izuzetno je nedovoljno bi se stvorila veća bliskost između roditelja i dece, što na kraju znatno utiče na razvoj deteta.

Na ove podatke je pre nekoliko dana ukazao i pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić nakon predstavljanja rezultata istraživanja o vršnjačkom nasilju koje su sproveli Ministarstvo prosvete i Savet Evrope. Istakao je da se i taj razgovor uglavnom svodi na pitanja "šta je bilo u školi", "šta si radio", "šta si odgovarao"...

- To su za nas alarmantni podaci - istakao je Pašić i dodao je neophodna saradnja svih resora na tom polju.

Otkad su se pojavili ovi rezultati do danas ništa se nije promenilo. Komentarisao ih je i čuveni američki psihijatar dr Danijel Amen pre nekoliko meseci istakavši da je neophodni sastojak za izgradnju pozitivnog odnosa s decom vreme i spremnost za slušanje.

Manjak komunikacije ozbiljno ugrožava emocionalnu povezanost Foto: Shutterstock

- Studije pokazuju da roditelji provode manje od sedam minuta dnevno razgovarajući sa svojom decom. Nije moguće imati dobar odnos za tako kratko vreme. Deci je potrebno stvarno, fizičko, kvalitetno vreme s roditeljima. Neki roditelji se žale da su im deca prezauzeta ili da nisu zainteresovana da provode vreme s njima. Naterajte decu da to ostvare i recite im da su vam važna. Pokušajte da provodite 20 minuta dnevno sa svojim detetom radeći nešto što voli. Tokom ovog vremena, izbegavajte bilo kakvo kritikovanje i ukazujte na pozitivna ponašanja - navodi dr Amen.

Dr Amen: Pokušajte da provodite 20 minuta dnevno sa svojim detetom radeći nešto što voli Foto: Youtube Printscreen

On je istakao da, gledajući statistiku danas, majke u proseku provode trećinu vremena dnevno s decom u odnosu na vreme koje su provodile pedesetih godina prošlog veka.

- Sada očevi stoje nešto bolje, ali ne postoji nijedno društvo na svetu u kojem su očevi glavni staratelji dece.

Manojlovićeva: Posledice ovakve otuđenosti mogu biti veoma ozbiljne Foto: Kurir Televizija

Psihoterapeut Jelena Manojlović objašnjava da do toga dolazi najčešće zbog užurbanog načina života, previše poslovnih obaveza roditelja, ali i zbog prevelikog uticaja tehnologije, društvenih mreža i interneta na decu.

- Sve manje vremena posvećuje se iskrenom razgovoru i zajedničkim aktivnostima, što dovodi do gubitka bliskosti i razumevanja. Da bi se to promenilo, potrebno je da roditelji i deca svesno izdvoje vreme jedno za drugo i ponovo nauče da razgovaraju i slušaju se međusobno. Posledice ovakve otuđenosti mogu biti veoma ozbiljne. Deca koja nemaju dovoljno komunikacije i bliskosti s roditeljima često se osećaju nesigurno, usamljeno i neshvaćeno, što može dovesti do problema u ponašanju ili povlačenja u sebe - ističe i dodaje:

- Roditelj treba da priđe svom detetu s razumevanjem, strpljenjem i iskrenim interesovanjem. Umesto da odmah kritikuje ili postavlja pitanja iz autoriteta, bolje je da pokaže da ga stvarno zanima kako se dete oseća i šta mu se dešava. Razgovor treba da bude miran i otvoren, bez osuđivanja, kako bi se dete osećalo sigurno da podeli svoje misli.