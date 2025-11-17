Slušaj vest

U 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), od danas do 23. novembra biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila.

Saobraćajna policija će patrole prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem autobusa i teretnih vozila i kontrolisaće poštovanje odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, način prevoza tereta, kao i ispunjenost opštih uslova za učešće vozača teretnih vozila i autobusa u saobraćaju, saopštio je danas MUP.

U cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, tokom trajanja akcije poseban akcenat biće na kontroli autobusa kojima se vrši prevoz dece na ekskurzije i rekreativne nastave, kao i autobusa kojima se obavljaju drugi vidovi organizovanog prevoza dece.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na odgovorna lica u školama, sportskim klubovima i kulturno-umetničkim udruženjima da obavezno prijave svaki organizovani prevoz dece.

Kako je istaknuto, pripadnici saobraćajne policije dosledno će kontrolisati da li autobusi i vozači autobusa ispunjavaju uslove i neće dozvoliti otpočinjanje prevoza dok ne budu ispunjeni svi uslovi propisani Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece.

