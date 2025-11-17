Voditeljka Ksenija Bujišić

Danilo je rođen u 34. nedelji

Podršku roditeljima čije bebe se trenutno nalaze na Institutu za neonatologiju pružila je i voditeljka Ksenija Bujišić, koja se 2022. godine prevremeno porodila u 34. nedelji.

- Jedan veliki zagrljaj za sve mame i tate koji se nadaju čudu uz pomoć ovih divnih ljudi koji ovde rade, jer zahvaljujući njima mi smo svi danas ovde s posebnom emocijom, s posebnim osmehom i da nije bilo njih u našem životu, ne bismo ni mi danas imali našu decu u našem zagrljaju, što je najvažnije. Moj sin Danilo je po rođenju imao 1.840 grama, zvuči sada smešno kao anegdota, u tom trenutku uopšte nije bilo. Kad sam pozvala prvi put Institut da razgovaram s njegovim doktorom, jer sam ja tada bila u "Narodnom frontu", doktor mi je rekao: "Mama, nemojte toliko da budete zabrinuti, jer je on za nas beba džin. Mi ovde imamo decu koja su teška 500-600 grama." Zvuči neverovatno da beba sa kilo i 800 može negde da bude džin, za nas je bio jedna mrva - rekla je ona za Kurir.