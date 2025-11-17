Bore se za živote 95 beba: Na intenzivnoj nezi Instituta za neonatolgiju ih je sada 19
Mnoštvo ljubičastih balona poletelo je juče iz ruku dečice koja su nekada stajala na dlan i svoje prve dane provela u inkubatorima na Institutu za neonatologiju. Sada trče, smeju se i slave život koji je pobedio sve prognoze.
Svetski dan prevremeno rođene dece obeležen je u ovoj ustanovi svečanobalon, a lekarima i medicinskom osoblju pridružili su se roditelji, ali i mali divovi koji su se tu po rođenju borili za život, i pobedili. Pustili su balone ka nebu kao simbol pobede i života.
Godišnje se u Srbiji rodi pre vremena više od 4.000 beba. Institut za neonatologiju ove godine obeležava i veliki jubilej, sto godina postojanja.
Na intenzivnoj nezi 19 beba
- Trenutno imamo 96 beba, od toga je 19 na odeljenju intenzivne nege. Mi smo po stopi prematuriteta ispod, da kažem, u boljoj poziciji u odnosu na ukupan prematuritet koji se javlja u svetu, jer je u nerazvijenim zemljama prematuritet vrlo visok, ide i do 15, pa čak i do 18 procenata. Faktori rizika mogu da potiču od majke, to su različite akutne i hronične bolesti majke, mogu da potiču od samog ploda i od posteljice. Veoma često uzrok prevremenog porođaja ostaje nepoznat - rekla je za Kurir direktorka Instituta za neonatologiju Radmila Mileusnić Milenović.
Dok su mali borci puštali balone u nebo, u mnoštvu roditelja stajala je Branka Ivanović (34) iz Beograda, čija je ćerkica Petra, koja sada ima 13 meseci, prve bitke vodila upravo tu. Na Institutu je provela 105 dana.
- Petra je rođena u 25. nedelji sa 700 grama. Ovde je stigla sa 625 grama. Bili smo ovde tri i po meseca, odnosno 105 dana. Ona je imala prvi stepen krvarenja na mozgu, imala je konvulzije koje su smirili lekovima, osim toga je lepo napredovala. Kakvih beba ima na Institutu, ona generalno nije imala problema - ispričala je za Kurir Branka.
Petra u bolnici provela 105 dana
Malena Petra sada ima sedam kilograma i veselo nam se smeši, ali i zeva, umorila se. Njena majka je imala placentu previju, bila je tri nedelje u bolnici.
- Potom sam dobila bolničku infekciju, bakteriju, naprsao je vodenjak i posle osam dana Petra je rešila da ide napolje. Što je i dobro, jer bi u principu imala infekciju i ko zna kako bi se završilo. Ona je, srećom, bez infekcije izašla - priseća se Branka.
Tokom tri i po meseca borbe ni ona ni suprug nisu gubili nadu.
- Nisam razmišljala o tome dok nije došla kući, uvek smo razmišljali pozitivno. Sad je sve u redu, napreduje kako treba, sitna je - ispričala nam je Branka kroz suze.
Voditeljka Ksenija Bujišić
Danilo je rođen u 34. nedelji
Podršku roditeljima čije bebe se trenutno nalaze na Institutu za neonatologiju pružila je i voditeljka Ksenija Bujišić, koja se 2022. godine prevremeno porodila u 34. nedelji.
- Jedan veliki zagrljaj za sve mame i tate koji se nadaju čudu uz pomoć ovih divnih ljudi koji ovde rade, jer zahvaljujući njima mi smo svi danas ovde s posebnom emocijom, s posebnim osmehom i da nije bilo njih u našem životu, ne bismo ni mi danas imali našu decu u našem zagrljaju, što je najvažnije. Moj sin Danilo je po rođenju imao 1.840 grama, zvuči sada smešno kao anegdota, u tom trenutku uopšte nije bilo. Kad sam pozvala prvi put Institut da razgovaram s njegovim doktorom, jer sam ja tada bila u "Narodnom frontu", doktor mi je rekao: "Mama, nemojte toliko da budete zabrinuti, jer je on za nas beba džin. Mi ovde imamo decu koja su teška 500-600 grama." Zvuči neverovatno da beba sa kilo i 800 može negde da bude džin, za nas je bio jedna mrva - rekla je ona za Kurir.