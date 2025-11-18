Slušaj vest

Srbija ima AI monaha, Tumanka, koji je u javnosti i među verskom populacijom izazvao oprečne reakcije. Dok jedni smatraju da je vera neodvojiva od tradicije, drugi veruju da će upravo veštačka inteligencija mnogima približiti pravoslavlje.

Tumanko već izvesno vreme vernicima koji odu na sajt manastira Tumane daje informacije koje su im potrebne.

Autor prvog i za sada jedinog digitalnog monaha u Srbiji jeste Aleksandar Nikolić, teolog, koji je u programu "Puls Srbije" na Kurir televiziji pričao o ovoj realizovanoj ideji.

Ko je Tumanko?

- Tumanko je prvi crkveni AI projekat i u prvih tri dana od lansiranja imao je preko dva i po miliona korisnika. To je bilo prilično iznenađenje za mene i moj tim. U pitanju je AI bot koji se nalazi na sajtu Tumana i njegov zadatak je da odgovara na sva pitanja. Dakle, on vuče sve bitne informacije sa sajta, kao i neke pravilnike, pa ga posetiocu mogu pitati uobičajena pitanja koja bi inače pitali osoblje manastira - započeo je Nikolić, pa nastavio:

Tumankov cilj je da odgovara na sva ona tehnička pitanja, koja inače sveštenim licima oduzimaju mnogo vremena, kako bi oni mogli da se posvete duhovnim pitanjima. Kako ističe, upravo su ta tehnička pitanja i nešto što ga korisnici najviše pitaju.

- On će vam reći raspored bogosluženja, ali i recimo raspored parkinga, kao i razne korisne informacije koje spadaju u grupu ponavljajućih pitanja. Gde se nešto ponavlja AI je sjajan alat, pa se sveštenstvo može baviti nekim ključnim pitanjima, kao što su pitanja o životu, veri, problemima... Tumanko je napravio bum i prva reakcija je stigla iz Grčke, a tamošnja pravoslavna crkva je napravila pravoslavnu AI aplikaciju koja pruža informacije o raznim manastirima i odgovara na slična pitanja - kaže Nikolić.

Nikolić je podsetio na efikasnost AI pomoćnika, s obzirom na broj ljudi koji dnevno prođe kroz manastir Tumane:

- Manastir Tumane dnevno posetio 10.000 ljudi, a svega je osam monaha sa 13 radnika. U takvom prometnom saobraćaju, ovakav vid automatizacije je logičan odgovor. Crkvu posmatramo kao tradicionalnu ustanovu, ali ona je sve vreme bila savremena i svevremena, pa u skladu sa tim, uvek je koristila i najsavremenije umetnike poput Mikelanđela - zaključio je Nikolić.

