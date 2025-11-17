(MAPE) SUTRA POTOP U SRBIJI! POGLEDAJTE KRETANJE NEVREMENA IZ SATA U SAT Naglo zahlađenje i olujne nepogode, skoro CELA ZEMLJA na udaru! Biće i SNEGA, evo i gde
Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se najnovijom vremenskom najavom, upozoravajući da Srbiju do kraja dana i tokom noći očekuje nagla promena vremena, snažni pljuskovi, olujni vetar i drastičan pad temperature, dok već od sutra stiže osetno zahlađenje uz kišu, na planinama i sneg.
Do kraja dana umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito.U Vojvodini mestimično sa kišom ili pljuskom sa grmljavinom. U ostalom delu zemlje uglavnom suvo, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Duvaće umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 24 °C, u Negotinskoj Krajini oko 8 °C, stoji u najavi.
Kako dalje najavljuje RHMZ, uveče i noću jače naoblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak severozapadni uz osetan pad temperature.
Na sajtu Vreme i Radar moguće je pratiti detaljnu vremensku prognozu po satima za sve delove Srbije. Plava boja označava kišu, dok roze označava sneg.
Utorak 00h
Utorak 02h
Utorak 04h
Utorak 06h
Utorak 10h
Utorak 14h
Utorak 16h
Utorak 18h
Utorak 20h
U utorak i sredu osetno hladnije, na jugu obilne padavine
Sutra (18.11.) oblačno i osetno hladnije. Na severu Vojvodine suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, najavio je RHMZ.
Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu, gde se u većini mesta očekuje od 20 do 40 mm kiše, a na području Kosova i Metohije lokalno i više. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od 5 do 10 °C, a najviša dnevna od 7 do 12 °C., stoji u najavi.
Kako dalje najavljuje RHMZ, u sredu (19.11.) oblačno i hladno, u većem delu zemlje suvo, a samo još na jugu, jugoistoku i istoku mestimično sa kišom, a na krajnjem jugu i jugoistoku lokalno i sa većom količinom padavina od 20 do 40 mm za 24h.
Od četvrtka (20.11.) umereno do potpuno oblačno i toplije, povremeno sa kišom, koja se u petak (21.11.) očekuje u celoj zemlji, dok će u ostalim danima biti samo lokalna pojava, najavio je RHMZ.
