U bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“ prethodne nedelje je realizovana taktička vežba „Srpski štit 26“, na kojoj su provereni obučenost i interoperabilnost pešadijske čete iz sastava Druge brigade kopnene vojske za angažovanje u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu.

Vežba predstavlja poslednju fazu višemesečnih individualnih i kolektivnih priprema pripadnika jedinice za realizaciju zadataka u zoni operacije u Libanu, gde je naša četa angažovana u okviru španskog kontingenta.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Pripadnici jedinice su tokom vežbe rešavali taktičke zadatke prilagođene onima koji ih mogu očekivati u skladu sa mandatom misije, a kontrolu usaglašenosti delovanja, pravilnosti radnji i poštovanja međunarodnih standarda obučenosti koje četa treba da dostigne vrednovao je tim iz Generalštaba Vojske Srbije.

Komandir voda iz sastava pešadijske čete poručnik Vladimir Filipović istakao je da je obuka bila intenzivna i da je ljudstvo koje se upućuje u Liban realizovalo mnogobrojne teme kako bi se na najbolji način pripremilo za zadatke u mirovnoj operaciji.

— Teme koje su realizovane u prethodnom periodu bile su reakcija patrola i timova koji se upućuju u prostor u slučaju napada ili nailaska na minsko–eksplozivna sredstva, zatim kontrola okupljanja, obezbeđenje kontrolnih punktova i konvoja, primena pregovaračkih tehnika te medicinsko zbrinjavanje — istakao je poručnik Filipović.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Na osnovu rezultata ostvarenih na vežbi, utvrđeno je da je pešadijska četa dostigla definisane standarde i da je u potpunosti obučena, opremljena i spremna za angažovanje u mirovnoj operaciji.

Vojska Srbije u misiji u Libanu angažuje pešadijsku četu od 2013. godine, a u zoni ove operacije se nalazi i vod za zaštitu snaga, kao i štabni oficiri i grupa specijalista zaduženih za podršku srpskom kontingentu.