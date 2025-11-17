Društvo
AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri: Čeka se i do 3 sata, najveće kolone NA OVOM PRELAZU! Evo kakva je situacija za putnička vozila
Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili na prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni čekaju od sat do tri sata.
Kamioni, na prelazima Kelebija sa Mađarskom i Gradina sa Bugarskom čekaju jedan sat, a na prelazu Batrovci sa Hrvatskom tri sata da napuste Srbiju.
"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.
Dodatni oprez se savetuje zbog težih uslova vožnje u odnosu na prethodne dane.
Kurir.rs/Beta
