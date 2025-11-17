Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili na prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni čekaju od sat do tri sata.

Kamioni, na prelazima Kelebija sa Mađarskom i Gradina sa Bugarskom čekaju jedan sat, a na prelazu Batrovci sa Hrvatskom tri sata da napuste Srbiju.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.

Dodatni oprez se savetuje zbog težih uslova vožnje u odnosu na prethodne dane.

Kurir.rs/Beta

