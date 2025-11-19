Slušaj vest

Koža je naš najveći organ, koji nas štiti od spoljašnjih faktora, mikroorganizama… Međutim, da bi tako i ostalo, moramo i mi nju da štitimo i negujemo u narednom periodu. O tome kako da na ispravan način negujemo kožu i u hladnijim danima, za Kliniku Nazdravlje, govorila je dr Danijela Pecarski, specijalista farmaceutske tehnologije.

Vetar, kiša i hladan vazduh utiču na kožu jer stimulišu stvaranje slobodnih radikala koji utiču na starenje kože i upalne procese, a uz to, hladniji vazduh, grejanje i stresne okolnosti mogu biti uzrok dehidratacije, pucanja i sušenja kože.

Jesenja nega podrazumeva da, između ostalog, eliminišemo štetne efekte koje smo imali tokom letnjeg perioda.

- Dolazi zima, koja je isto tako eksptemna kao i leto. I naravno da je i zimi potreban zaštitni faktor. Znamo da sneg odbija svetlost, i reflektuje još jače UV zrake. Sada bi bilo od pet, do 15, 20 – u zavisnosti od tipa kože, a kasnije visoki zaštitni faktor, identičan kao i tokom leta - objasnila je dr Pecarski.

Nega kože zavisi, između ostalog i od tipa kože.

- Sezonska nega kože znači da svaki tip kože zahteva posebnu negu u zavisnosti od godišnjeg doba. Leti je jedna nega, koja je laganija, dok zimi tražimo, pre svega zaštitu. Ako imamo to smanjenje lipidne barijere, znači koža traži zaštitu, jer lipidna barijera je prva njena odbrana koja omogućava da koža bude zdrava i sjajna - rekla je sagovornica Klinike Nazdravlje.

Dodaje da kreme koje koristimo tokom zime, pored hidratacije, treba da obezbede i zaštitu i hranjenje kože.

- U toku zime moramo dodati još jedan preparat koji će štititi lipidnu barijeru i koji će u sebi sadržati neko biljno ulje, neku zaštitnu supstancu ili neki emolijens, kako bismo sprečili dehidrataciju, i kako bismo zaštitili kožu od tih faktora kakvi su hladan vazduh, vetrovi i sve ono što nam zima nosi - dodala je dr Pecarski.

Kaže da je u ovom periodu našoj koži potrebna nega, koja je blaga ali hranljiva i zaštitna.

- To je znači hidratacija sa svim onim sredstvima kakva je hijaluronska kiselina, nekada i urea ako govorimo o nezi ruku ili nezi stopala koja će povećati hidrataciju, i deo je zaštitnog faktora kože. Znači blago i neivazivno. Kada su pilinzi u pitanju, oni su naravno neophodni tokom zime, i jako su dobri da bi se oštećena i suva koža skinula. To bi mogli biti mehanički pilinzi, enzimski ili blagi pilinzi, ali nikako duboki, odnosno, nikako agresivni sa visokom koncentracijom voćnih kiselina, jer će oni dodatno narušiti tu lipidnu barijeru - ističe dr Pecarski.

Negu lica poveriti isključivo stručnjacima

Doktorka Pecarski naglašava da je tokom hladnijih dana za kožu preporučljiva hidratacija, mezoterapija, tretmani sa hijaluronskom kiselinom…

- Ovo doba godine je u suštini dobro za sve vrste tretmana ali treba voditi računa. Ako su to tretmani koji uključuju toplotu, ako imamo kožu sa rozaceom, treba voditi računa da te varijacije, odnosno promene temperatura – toplo/hladno, koža se mora zaštititi, i pripremiti se za te nagle stresove“, kaže specijalista farmaceutske tehnologije.

Govoreći o tome koliko je važno iz kojih izvora treba pratiti savete u vezi sa negom i tretmanima kože, dr Pecarski kaže da je važno da to budu provereni izvori i adekvatno obrazovani stručnjaci

- Veoma sam srećna kada vidim da u celom svetu najveći brendovi se zasnivaju na naučnim dostignućima, reklamiraju ih ljudi koji su nešto dokazali, nešto uradili u svojoj profesiji. Sa pomnom pažnjom ih svi slušamo, jer imamo šta da naučimo - zaključuje dr Danijela Pecarski.