Saobraćaj u Srbiji odvija se uz nagle promene vremena zbog čega je neophodno prilagođavanje vožnje zbog povremeno jačih pljuskova koji smanjuju vidvljivost, dok zadržavanja ima na graničnim prelazima za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na putevima u pojedinim planinskim predelima centralne, južne i jugozapadne Srbije moguće su slabe snežne padavine sa temperaturom oko nula stepeni Celzijusa što može da stvori opasnost od poledice.

Zadržavanja nema na naplatnim rampama, ni na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na prelazima Batrovci i Šid na izlazu iz zemlje čekaju po tri sata, na Kelebiji dva sata, na graničnom prelazu Horgoš sat i po, a na Sremskoj Rači sat vremena.

