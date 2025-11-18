MUP UPOZORAVA, OGLASIO SE ZBOG NEVREMENA! Očekuju nas nagli pad temperature, ali i obilne padavine! Na ova 3 mesta sručiće se ogromna količina vode
MUP je izdao upozorenje na vremenske prilike, odnosno pad temperature i obilnu kišu, te apelovao na vozače da posebno obrate pažnju na 4 stvari.
Obratite pažnju na ove 4 stvari kako biste zaštitili sebe i druge:
Usporite vožnju
Držite veće odstojanje
Ne krećite na put bez zimskih guma
Zbog smanjene vidljivosti, posebno obratite pažnju na pešake
RHMZ je u vremenskoj prognozi prethodno upozorio na obilne padavine, posebno na KiM gde se očekuje od 50 do 100 mm kiše za 48 sati, kao i na padavine u području jugozapadne i jugoistočne Srbije od 30 do 60 mm za 48 sati.
Danas će biti oblačno i osetno hladnije. Na severu Vojvodine ujutro prestanak padavina, a u ostalom delu zemlјe mestimično sa kišom, koja će u planinskim predelima zapadne, jugozapadne i južne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.
Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu.
Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slablјenju. Najviša temperatura od 7 do 12 stepeni Celzijusovih.
