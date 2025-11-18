Slušaj vest

Na graničnom prelazu Gradina otkriven je pokušaj krijumčarenja čak 230 pakovanja raznih preparata za mršavljenje - od čajeva i kafe, pa do meda za mršavljenje.

Ovaj slučaj međutim ponovo otvara pitanje koliko su proizvodi, koji se prodaju van zvaničnih tokova ne samo neefikasni, već i potencijalno opasni po zdravlje, jer ovakvi preparati često sadrže nedeklarisane, pa čak i zabranjene supstance.

Prof. dr Svetlana Stanišić, stručnjak za ishranu istakla je da mogi preparati mogu sadržati veoma štetne materije.

- Na internetu može svašta da se prodaje, a tu mogu biti veoma štetne materije. Danas se koriste i određeni lekovi za mršavljenje i oni imaju rizike, ti rizici se procenjuju kao manji za razliku od potencijalne koristi. Zamislite šta onda sve ovo može da učini - kaže dr Stanišić.

Kako navodi, u tim preparatima mogu da se nađu i razne nedozvoljene supstance, koje su kod nas zabranjene, zbog štetnog uticaja na zdravlje. Neki od njih čak mogu biti okidači za srčani udar i moždani udar.

- U tim preparatima može da se često nađe sibutrabin, on je povučen 2010. godine zbog potencijalnih srčanih i moždanih udara. Ono što zabrinjava jeste da se procenjuje da 16 odsto otkazivanja jetre u SAD je povezano sa upotrebom raznih suplememnata, a najviše sa proizvodima za mršavljenje - kaže Stanišić.

Takođe, prema njenim rečina, u suplementima se može naći i supstanca koja ima ozbiljan uticaj na jetru.

Svetlana Stanišić Foto: Kurir Televizija

- Treba voditi računa i o čajevima, tu mogu da se nađu mikrotoksini koji su potencijalno kancerogeni. Ljudi misle da ne škodi ono što je biljno. Ti preparati su dodati i možete osetiti efekte lupanja srca, mučnine, visok pritisak i slično. Sve ove materije sam našla i na srpskom tržišu - kaže Stanišić.

Kako je istakla, poznat je i slučaj u Bosni, gde je devojka imala simptome hipotermije, zbog laksativa koji je dodavan u određene preparate. Dr Stanišić upozorava i da "kada vidimo na neki preparat mnogo obećava, odmah treba da nam se stvori sumnja".

Kurir.rs