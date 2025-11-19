Sveštenik parohijanima koji ne prave žito za Aranđelovdan skrenuo pažnju da taj običaj nije ispravan

Sveti Arhangel Mihailo, prema predanju, predvodi nebeske sile i smatra se vođom anđela, zaštitnikom vere, pravednosti i borcem protiv zla. U hrišćanskoj tradiciji, on je simbol snage, hrabrosti i Božje pravde. Zbog toga mnogi vernici smatraju da je velika čast, ali i obaveza, nositi njegovo ime i slaviti ga kao zaštitnika doma.

Iako se za gotovo sve slave kuva slavsko žito, za Aranđelovdan u nekim krajevima postoji posebno verovanje da se ono ne sprema. Razlog leži u predanju koje kaže da anđeli nisu umrli, pa im se ne priprema žito koje simbolizuje vaskrsenje i večni život duše. Za ovaj običaj saznao je i sveštenik u lozničkom mestu Tekeriš pa se svojim parohijanima obratio i preko Fejsbuk stranice "Crkvena opština Tekeriš" gde im je skrenuo pažnju na ovaj pogrešan običaj.

Obavezna je priprema žita za Aranđelovdan Foto: Pritnscreen/Youtube, Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

- Draga braćo i sestre, dragi parohijani, obilazeći vaše domove za predstojeću slavu - Svetog Arhangela Mihaila, saznao sam da je običaj u našoj parohiji da se slavsko žito za Aranđelovdan ne priprema i, samim tim, ne donosi u hram na dan slave da se osveti i prelije vinom. Iako je takav običaj neispravan, ne bih nikoga prekorevao već bih vas sa bratskom ljubavlju molio da razmislite o tome da upravo vi budete oni koji će započeti poštovanje "novog" običaja u vašim domovima i od kojih će vaši potomci naslediti novi običaj - dolazak na Svetu Liturgiju na dan slave i donošenje slavskih darova u hram.

Jasno mi je da je običaj nepripremanja žita na praznik Svetog arhangela Mihaila nasleđen i, kao takav, za vas predstavlja jaku i značajnu vezu sa vašim precima jer su i oni tako činili, a sam dan vaše krsne slave budi najlepša sećanja na vaše najmilije. Isto tako, želim da Vas uputim da se slavsko žito i priprema u slavu i čast onih od kojih smo slavu nasledili. Reči molitve za osvećenje koljiva kažu: "...jer sluge tvoje (domaćini) prineše ovo (koljivo) u slavu Tvoju (Božiju) i u čast Svetoga (Mihaila, Nikole, Jovana, Ilije,...) i u spomen onih koji preminuše u blagočestivoj veri...".

Sveštenik se iznenadio običajem pa parohijanima objasnio simboliku žita na slavskoj trpezi Foto: Kurir, Screenshot Facebook

Pogrešan argument

Mi se, dakle, molitveno sećamo naših predaka kuvanjem i prinošenjem slavskog žita.

- Često čujemo da je Sveti Arhangel Mihailo živ svetac i da se, kao takvom, ne prinosi slavsko žito. Isto se govori i za Sv. arh Gavrila i Sv. proroka Iliju. To bi bio pogrešan argument jer u našoj veri, znajte - svaki svetac je živ pred licem Božijim, kao i svaki naš predak pojedinačno. Nisu Sv. arhangeli Mihailo i Gavrilo i Sv. prorok Ilija živi, a ostali Sveti "mrtvi". Ne! Naša vera je vera živih jer su svi živi u Gospodu - mi u ovom životu, a naši preci i Svetitelji u budućem. Uostalom, hram u Tekerišu je posvećen Svetom proroku Iliji i mogli ste se uveriti da su slavki kolač i žito prisluženi i osvećeni i taj momenat označava početak obeležavanja naše hramovne slave.

- Opet kažem - nikoga ne želim da prekorevam i time činim da se neko oseća loše zbog onoga što je ranije bilo, ali želim da kažem i želim da dam svoj sveštenički blagoslov da se ubuduće ovako čini, a sve sa molitvom da će se moja reč čuti. Vaš sveštenik - zaključuje se u objavi.