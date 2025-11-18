Slušaj vest

Poslodavca, banku i izbornu komisiju, između ostalih institucija, važno je obavestiti ako ste u ličnoj karti promenili ključne podatke kao što su ime i prezime i adresa. Ali, ako bez tih promena samo produžavate ličnu kartu, lista koga treba obavestiti dosta je kraća, a neke institucije će vas i same podsetiti na tu obavezu.

U našem zakonodavstvu ne postoji jedinstvena odredba koja eksplicitno navodi sve institucije koje moramo obavestiti kada dobijemo novu ličnu kartu, već je samo regulisano koje promene ličnih podataka moramo prijaviti i u kojem roku, objašnjavaju sagovornici iz MUP-a Srbije.

Naime, prema Zakonu o ličnoj karti, ukoliko dođe do promene ličnih podataka kao što su ime, prezime ili adresa prebivališta, “nosilac lične karte, a to je svaka osoba sa navršenih 16 godina života, dužna je da u roku od 15 dana od dana nastanka promene podnese zahtev za izdavanje nove lične karte”.

- U slučaju lične karte sa čipom, promena adrese prebivališta se može evidentirati i bez izrade novog obrasca, ali je prijava adrese neophodna. Kod promene adrese prebivališta, takođe se mora “osvežiti” i pasoš, jer taj dokument ne „vuče” automatski promenu – kažu sagovornici.

Koga obavestiti ako su promenjeni ključni podaci u ličnoj karti

Po njihovim rečima, iako nema univerzalne liste, postoje institucije koje, iz praktičnih i pravnih razloga, treba obavestiti da posedujete novu ličnu kartu sa promenjenim ključnim podacima – novim imenom i prezimenom, odnosno, novom adresom.

Poreska uprava i Poreska inspekcija - jer adresa može biti važan podatak za poresku evidenciju

Banke i finansijske institucije kod kojih imate otvorene račune - jer promena identifikacionih podataka može da utiče na njihovo upisivanje identiteta korisnika

Poslodavac - jer poslodavac treba da ažurira podatke za obračun zarade, PDV-obaveze, socijalno i zdravstveno osiguranje

Fond za zdravstveno osiguranje - jer novi identifikacioni podaci moraju biti usklađeni sa podacima iz zdravstvene knjižice

Telekomunikacioni operateri i dobavljači komunalnih usluga - ako su “vezani” za adresu prebivališta

Izborna komisija - promena imena i prezimena i adrese može uticati na birački spisak

Državne i javne institucije sa kojima korisnik ima pravni odnos - Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) i Fond PIO, jer se u njihovu bazu podataka moraju uneti promene identiteta i prebivališta

Koga obavestiti ako se lična karta samo produžava

Ono što je mnogo češći slučaj od promene ličnih podataka i prebivališta u ličnoj karti, jeste njeno produženje roka važenja.

U slučaju kada nakon isteka stare dobijate novu ličnu kartu sa novim brojem, kako objašnjavaju sagovornici iz MUP-a, lista institucija koje treba obavestiti o tome daleko je kraća.

- Pre svega, to su sve banke u kojima imate račun ili karticu. Međutim, pošto ste pristupanjem banci već uneli podatke iz lične karte i u njihovom sistemu ste, gotovo svaka banka će vas i sama, i to najčešće mesec dana pre isteka lične karte, obavestiti o tome da ne bi bilo prilikom podizanja novca i korišćenja kartica – kažu.

Po istom sistemu, dodaju, rade i mobilni i internet provajderi – sami će vas “podsetiti” da vam postojeća lična karta uskoro ističe i da ih nakon dobijanja nove posetite kako bi ažurirali potrebne podatke, odnosno, broj lične karte.

- Ako ste zaposleni u nekoj firmi nema potrebe da obaveštavate poslodavca da ste samo “produžili” ličnu kartu, ali ako ste preduzetnik koji radi preko elektronske uprave i koristite sertifikat elektronskog potpisa sa čipovanom ličnom kartom, onda treba da obavestite svog knjigovođu – kažu sagovornici.

Konačno, posebna obaveštenja da ste samo produžili ličnu kartu nisu potrebna tamo gde ste evidentirani jedinstvenim matičnim brojem građanina: javnim komunalnim preduzećima kojima plaćate račune, NSZ, Fond PIO, te kompanijama kod kojih imate neku vrstu osiguranja, od kućnog, preko automobilskog do zdravstvenog.

Najbolnije je ako ne obavestite banku, jer sledi blokada računa

Najbolnije je svakako ako ne obavestite banku, jer banka može da vam blokira račun!

Jednom Beograđaninu sredinom septembra stigla je kao "grom iz vedra neba" poruka na mobilni telefon od matične banke: "Plaćanja sa tvog računa su onemogućena do dostave nove lične karte". Iako je 7 dana pre isteka, kako kaže dobio je obaveštenje od banke da mu uskoro ističe lična karta, Beograđanin je potpuno smetnuo s uma ovu informaciju i doživeo neprijatnu situaciju. Osim blokiranog računa našao se i riziku da dobije novčanu kaznu od 50.000 dinara ili kaznu zatvora do 30 dana!

Po Zakonu o ličnoj karti, ovaj zvanični dokument važi punih 10 godina, nakon čega se produžava. Međutim, dešava se da mnogi zaborave na ovaj dug period, ne proveravaju svoja lična dokumenta, kao što je slučaj ovog Beograđanina i tako dovedu sebe u neprijatnu situaciju - da im policijski službenik napiše kaznu u iznosu od 50.000 dinara ili dobiju kaznu zatvora do 30 dana.

I ne samo to, usled isteka lične karte, mnoge banke ne dozvoljavaju isplatu sa računa dok se klijenti ponovo ne identifikuju važećim dokumentom.