Izjava koja je nedavno uzdrmala svet, pa i Srbiju, potekla je ni manje ni više nego od Jensena Huanga, čelnog čoveka jedne od najuspešnijih IT kompanija koja je lider u oblasti veštačke inteligencije. Huang je bio jasan, vodoinstalateri i električari biće sledeća generacija milionera u Americi.

Majstori su, čemu i mi svedočimo poslednjih godina, struka koja najviše manjka. To je razlog što na majstore čekamo kao na suvo zlato, a bogami ih tako i plaćamo. Potvrda za ovo, prenosi lokalni portal mitrovica.info, stiže nam čak i iz Nemačke. Naime, pokazalo se da majstori u Srbiji zarade više ovde,nego da isti posao rade u Nemačkoj.

- Čujem i slušam ponude za posao u Nemačkoj, stvarno mi dođe da se smejem, pa ljudi majstor koji ti zarađuje novac i radi više vrsta poslova ne može da ima 2.000 ili 2.200 evra bruto platu u Nemačkoj, kako to ne shvatate pa ja taj novac kao majstor zaradim u Srbiji da li ste vi ljudi normalni - priznao je majstor iz Srbije na društvenim mrežama.

U Srbiji fale majstori Foto: Shutterstock

Ubrzo su se i drugi nadovezali:

- Ja sam jedan od ljudi koji su se vratili i živim mnogo bolje u Srbiji. Električar sam po struci. Konkretno, deficitarna zanimanja u Srbiji odlično su plaćena. Ona koja to nisu, nažalost, plaćena su ispod ljudskog dostojanstva. Svakako niko ne bi trebalo da radi ispod 800 evra u Srbiji - napisao je ovaj električar.

Deficitarna zanimanja dobro plaćena

Najveću zaradu ostvaruju električari koji su samostalni, imaju svoju mrežu klijenata, rade na kompleksnim instalacijama i efikasno upravljaju obimom posla. Njihova ukupna zarada mesečno uglavnom premaši 3.000 evra. Oni zaposleni u firmama primaju platu, bez doprinosa, minimum 1.000 evra.

Električari i vodoinstalateri biće sledeća generacija milionera Foto: Shutterstock

Za zvanje i obavljanje posla električara u Srbiji potrebna je srednja stručna sprema (SSS). Potrebno je završiti srednju stručnu školu u trajanju od 3 ili 4 godine. Najčešći i najrelevantniji smerovi su: električar (III stepen stručne spreme):

Ovo je klasičan zanatski smer koji traje tri godine. Osposobljava učenike za izvođenje i održavanje električnih instalacija i mreža.

Elektrotehničar (IV stepen stručne spreme) su smerovi poput Elektrotehničar energetike, Elektrotehničar automatike ili Elektrotehničar računara.