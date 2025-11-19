Slušaj vest

Promene vremena mogu ozbiljno uticati na zdravlje i raspoloženje pojedinaca. Meteoropate su osobe čiji organizam snažno reaguje na pad ili porast pritiska, temperaturne oscilacije i druge vremenske promene.

Meteoropate često osećaju glavobolju, malaksalost, nervozu, a neretko i poremećaj sna! Ovakvi simptomi posebno su izraženi u periodima naglih promena vremena poput ovog sada. 

Borislav Kamenov
Borislav Kamenov Foto: Kurir Televizija

 Profesor doktor, imunolog Borislav Kamenov govorio je o ovoj temi za emisiju "Redakcija", koja se emituje na Kurir televiziji. Kako je istakao, meteoropate imaju problem zbog promene naelektrisanja vazduha.  

- Meteoropatija nastaje kao problem zbog promene nivoa pozitivnih ili negativnih jona. Kada dominiraju negativni joni, onda se mi dobro osećamo. A kada dominiraju pozitivni, mi se osećamo loše: imamo vrtoglavicu i nesigurni smo u hodu. Kod meteoropata se slepe eritroci i slabo prolaze kroz krvne sudove. U tim trenutcima, i zbog toga, oni mogu da dobiju i šlog i infarkt. To nije ni malo bezazleno stanje i to mora i može da se reši.

Kamenov ističe da stvarni problem ostaje nevidljiv i nerešen – lečimo srce i pritisak, pijemo lekove, ali pravo rešenje je podići nivo kalijuma.

Meteoropatama preti šlog i infarkt zbog slepljenja eritrocita! Imunolog otkrio kako utiče nagla promena vremena: Dolazi do vrtoglavica i gubljenja ravnoteže Izvor: Kurir televizija

Vremenske oscilacije značajno utiču na zdravlje

Kako je ranije za Kurir televiziju objasnila doktorka Biserka Obradović, čak 30 odsto ljudi ima problem sa meteoropatijom. 

Vrtoglavice, malaksalost i "osećaj težine" bili su najčešći simptomi, sa kojima se meteoropate suočavaju. Vremenske oscilacije osećaju oni sa visokim i niskim krvnim pritiskom, kao i oni koji boluju od kancera ili astme, navode lekari. 

Biserka Obradović je nedavno istakla da je problem i to što vremenske oscilacije ne idu same, već sa njima idu i virusi i bakterije. 

- Pacijenti su mešoviti, i kardiovaskularni bolesnici, asmatičari, oni sa raznim respiratornim i digestivnim infekcijama. Poslednjih 10 godina, svedočimo velikim vremenskim promenama, pogledajte današnji dan, jutarnja temperatura je bila 13 stepeni, a maksimalna dnevna 27. Preko 10 stepeni su velike promene - rekla je dr Obradović. 

Biserka Obradović
Dr Biserka Obradović o promeni vremena u toku dana Foto: Kurir Televizija

Ona je istakla i da čak 30 odsto ljudi ima meteoropatske tegobe. 

- To nije izmišljeno, to je grupa ljudi kod kojih se hormon stresa luči u većim količinama, a u manjim serotonin i edorfin, pa se mnogo teže privikavaju na vremenske promene. Njima to utiče na krvni pritisak, napetost, loš san, bezvoljnost... Sve su to njihovi simptomi. Meteoropate mogu biti potpuno zdravi ljudi, ali i hroničari - rekla je tom prilikom dr Obradović. 

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoASMATIČARI MORAJU POSEBNO DA PAZE! Vreme danas će najviše osetiti HRONIČNI BOLESNICI
1203-shutter.jpg
DruštvoVREME DANAS I SUTRA ĆE POSEBNO OSETITI METEOROPATE: Glavobolja i poremećaj sna nisu jedine reakcije, ima ih još
nevreme-nepogode-kisa-grmljavina-foto-tanjug-filip-kraincanic.jpg
SrbijaNEVREME VEĆ PRAVI HAOS PO SRBIJI! Palo drvo nasred auto-puta Novi Sad-Beograd: Stvaraju se veliki zastoji, vozačima se savetuje oprez (VIDEO)
Snimak ekrana 2025-11-17 174021.jpg
PlanetaHAOS U SLOVENIJI ZBOG NEVREMENA: Uništen MOST, odroni i poplave izazvali KATASTROFU, mnoge kuće ostale bez struje, kiša ne prestaje! (FOTO)
odron.jpg
PlanetaMASIVAN ZID OLUJNIH OBLAKA TUTNJI VELIKOM BRZINOM! Snimljen dolazak zastrašujućeg SUPERĆELIJSKOG sistema u Argentini (FOTO/VIDEO)
gusti oblak

NADA MACURA: Meteoropate da ne izlaze iz kuće! Izvor: Kurir TV