"POČINJE SA VRTOGLAVICOM, PA DOVEDE DO ŠLOGA ILI INFARKTA" Promena vremena pravi haos u organizmu, naš lekar upozorava: Ove osobe su posebno na udaru!
Promene vremena mogu ozbiljno uticati na zdravlje i raspoloženje pojedinaca. Meteoropate su osobe čiji organizam snažno reaguje na pad ili porast pritiska, temperaturne oscilacije i druge vremenske promene.
Meteoropate često osećaju glavobolju, malaksalost, nervozu, a neretko i poremećaj sna! Ovakvi simptomi posebno su izraženi u periodima naglih promena vremena poput ovog sada.
Profesor doktor, imunolog Borislav Kamenov govorio je o ovoj temi za emisiju "Redakcija", koja se emituje na Kurir televiziji. Kako je istakao, meteoropate imaju problem zbog promene naelektrisanja vazduha.
- Meteoropatija nastaje kao problem zbog promene nivoa pozitivnih ili negativnih jona. Kada dominiraju negativni joni, onda se mi dobro osećamo. A kada dominiraju pozitivni, mi se osećamo loše: imamo vrtoglavicu i nesigurni smo u hodu. Kod meteoropata se slepe eritroci i slabo prolaze kroz krvne sudove. U tim trenutcima, i zbog toga, oni mogu da dobiju i šlog i infarkt. To nije ni malo bezazleno stanje i to mora i može da se reši.
Kamenov ističe da stvarni problem ostaje nevidljiv i nerešen – lečimo srce i pritisak, pijemo lekove, ali pravo rešenje je podići nivo kalijuma.
Vremenske oscilacije značajno utiču na zdravlje
Kako je ranije za Kurir televiziju objasnila doktorka Biserka Obradović, čak 30 odsto ljudi ima problem sa meteoropatijom.
Vrtoglavice, malaksalost i "osećaj težine" bili su najčešći simptomi, sa kojima se meteoropate suočavaju. Vremenske oscilacije osećaju oni sa visokim i niskim krvnim pritiskom, kao i oni koji boluju od kancera ili astme, navode lekari.
Biserka Obradović je nedavno istakla da je problem i to što vremenske oscilacije ne idu same, već sa njima idu i virusi i bakterije.
- Pacijenti su mešoviti, i kardiovaskularni bolesnici, asmatičari, oni sa raznim respiratornim i digestivnim infekcijama. Poslednjih 10 godina, svedočimo velikim vremenskim promenama, pogledajte današnji dan, jutarnja temperatura je bila 13 stepeni, a maksimalna dnevna 27. Preko 10 stepeni su velike promene - rekla je dr Obradović.
Ona je istakla i da čak 30 odsto ljudi ima meteoropatske tegobe.
- To nije izmišljeno, to je grupa ljudi kod kojih se hormon stresa luči u većim količinama, a u manjim serotonin i edorfin, pa se mnogo teže privikavaju na vremenske promene. Njima to utiče na krvni pritisak, napetost, loš san, bezvoljnost... Sve su to njihovi simptomi. Meteoropate mogu biti potpuno zdravi ljudi, ali i hroničari - rekla je tom prilikom dr Obradović.
