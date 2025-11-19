Slušaj vest

Promene vremena mogu ozbiljno uticati na zdravlje i raspoloženje pojedinaca. Meteoropate su osobe čiji organizam snažno reaguje na pad ili porast pritiska, temperaturne oscilacije i druge vremenske promene.

Meteoropate često osećaju glavobolju, malaksalost, nervozu, a neretko i poremećaj sna! Ovakvi simptomi posebno su izraženi u periodima naglih promena vremena poput ovog sada.

Borislav Kamenov Foto: Kurir Televizija

Profesor doktor, imunolog Borislav Kamenov govorio je o ovoj temi za emisiju "Redakcija", koja se emituje na Kurir televiziji. Kako je istakao, meteoropate imaju problem zbog promene naelektrisanja vazduha.

- Meteoropatija nastaje kao problem zbog promene nivoa pozitivnih ili negativnih jona. Kada dominiraju negativni joni, onda se mi dobro osećamo. A kada dominiraju pozitivni, mi se osećamo loše: imamo vrtoglavicu i nesigurni smo u hodu. Kod meteoropata se slepe eritroci i slabo prolaze kroz krvne sudove. U tim trenutcima, i zbog toga, oni mogu da dobiju i šlog i infarkt. To nije ni malo bezazleno stanje i to mora i može da se reši.

Kamenov ističe da stvarni problem ostaje nevidljiv i nerešen – lečimo srce i pritisak, pijemo lekove, ali pravo rešenje je podići nivo kalijuma.

Meteoropatama preti šlog i infarkt zbog slepljenja eritrocita! Imunolog otkrio kako utiče nagla promena vremena: Dolazi do vrtoglavica i gubljenja ravnoteže Izvor: Kurir televizija

Vremenske oscilacije značajno utiču na zdravlje

Kako je ranije za Kurir televiziju objasnila doktorka Biserka Obradović, čak 30 odsto ljudi ima problem sa meteoropatijom.

Vrtoglavice, malaksalost i "osećaj težine" bili su najčešći simptomi, sa kojima se meteoropate suočavaju. Vremenske oscilacije osećaju oni sa visokim i niskim krvnim pritiskom, kao i oni koji boluju od kancera ili astme, navode lekari.

Biserka Obradović je nedavno istakla da je problem i to što vremenske oscilacije ne idu same, već sa njima idu i virusi i bakterije.

- Pacijenti su mešoviti, i kardiovaskularni bolesnici, asmatičari, oni sa raznim respiratornim i digestivnim infekcijama. Poslednjih 10 godina, svedočimo velikim vremenskim promenama, pogledajte današnji dan, jutarnja temperatura je bila 13 stepeni, a maksimalna dnevna 27. Preko 10 stepeni su velike promene - rekla je dr Obradović.

Dr Biserka Obradović o promeni vremena u toku dana Foto: Kurir Televizija

Ona je istakla i da čak 30 odsto ljudi ima meteoropatske tegobe.

- To nije izmišljeno, to je grupa ljudi kod kojih se hormon stresa luči u većim količinama, a u manjim serotonin i edorfin, pa se mnogo teže privikavaju na vremenske promene. Njima to utiče na krvni pritisak, napetost, loš san, bezvoljnost... Sve su to njihovi simptomi. Meteoropate mogu biti potpuno zdravi ljudi, ali i hroničari - rekla je tom prilikom dr Obradović.

