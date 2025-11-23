Slušaj vest

Mi, Danica i Ljubica, rođene smo u istom selu, pod istim krovom, u porodici koja nas je učila poštenju, brizi jednih za druge i veri da je porodica svetinja. Odrasle smo u skromnosti, ali uz ogromnu ljubav roditelja. Imali smo i brata, Momčila, najmlađeg i jedinog sina, kome su roditelji dali sve – školovanje, podršku, zemlju – i veru da će on biti stub kuće kada njih više ne bude.

Odlazak i tišina

Međutim, život nije ispisao priču kakvu smo očekivale. Momčilo je sa 18 godina otišao u Nemačku "na privremeni rad". Znale smo da se odatle teško vraća. Vremenom su pisma prestala, pozivi su se proredili, a onda je potpuno nestao. Mislile smo da mu je možda teško ili da se stidi. Ali kada su roditelji počeli da oboljevaju, nada nam je polako gasila.

Majka je dugo bolovala. Noći smo provodile kraj nje, brisale joj čelo, hranile je, okretale u postelji. Otac, iako srčani bolesnik, nije hteo da legne dok je ona bila živa. Mi – dve žene bez mnogo novca, ali sa srcem koje ne zna za odustajanje – iznele smo sve te dane i noći. Svaku injekciju, svaki pad, svaki lek. I nismo tražile ništa zauzvrat.

Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo

Ali Momčilo se nije javio. Nije pitao za njih. Nije poslao ni razglednicu. Majka je umrla, a mi mu nismo javile ni za to. Šta bismo mu rekli? Da dođe na sahranu žene koju je zaboravio? Da gleda u pod pored sanduka?

Očev odlazak i hladni susret

Tri meseca kasnije, otac je za njom otišao – kao da nije mogao bez nje. Tad smo mu ipak javile. Poslale smo telegram, ali odgovora nije bilo. Međutim, kad je došla ostavinska rasprava, Momčilo se pojavio – bahat, sa rukama u džepovima i hladnim izrazom lica. Kroz zube je rekao: "Ovo je sve moje, jer sam ja jedino muško dete."

Mi smo ćutale. Ne iz mržnje, već iz duboke tuge – tuge zbog roditelja koji su ga čekali, a nisu dočekali, i tuge što brat više nije brat.

Borba za nasledstvo

Nakon toga, pozvali su nas na sud da se odreknemo svog dela nasledstva. Nismo se pojavile – bilo nam je ispod dostojanstva i nije bilo pravedno. Mi smo bile uz roditelje kad im je bilo najteže, dok je on gradio život u inostranstvu.

Foto: Shutterstock

Momčilo je našao lažne svedoke, iskoristio našu odsutnost i tvrdio da je on sa roditeljima gradio kuću. Sud je odlučio da imanje pripadne njemu, a nama su ostali sudski troškovi – novac koji smo morale da platimo samo zato što smo se rodile u istoj kući.

Rekle smo mu:

"Bog će ti vratiti, Momčilo. Ne znamo kada, ne znamo kako, ali ono što si ostavio – nije ostalo neviđeno."

Uzeo je deo koji mu po zakonu ne pripada. Ali znaš šta? Neka uzme. Mi smo zadržale ono što zakon ne može da meri – savest, sećanja, miris majčine supe, očeve priče pred spavanje i mir u srcu što nismo nikog izdali.