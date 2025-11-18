Slušaj vest

Za nastavnike i učenike svih razreda Pete beogradske gimnazije koji žele da rade i pohađaju nastavu, obrazovno-vaspitni rad biće organizovan u prostorijama dve osnovne škole na opštini Palilula. Detaljne informacije učenici i njihovi roditelji blagovremeno će dobiti od razrednih starešina, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

- Na ovaj način Ministarstvo prosvete je, u dogovoru sa upravom Pete beogradske gimnazije i upravama osnovnih škola koje ustupaju deo svog prostora, obezbedilo uslove za realizaciju i normalizaciju nastavnog procesa do deblokade ove gimnazije. Ministarstvo prosvete ukazuje da je blokada nastavnog procesa i rada škole protivzakonita, da na najsuroviji način uskraćuje pravo učenika na obrazovanje, zaposlenih na rad i da svakako nije način za rešavanje otvorenih pitanja.

Blokada gimnazije i dalje traje Foto: Dragan Kadic/Kurir

- Takođe, Ministarstvo podseća da je v.d. direktorka Pete beogradske gimnazije Danka Nešović postavljena na određeno vreme kako bi organizovala nastavni proces i sprovela postupak javnog konkursa za izbor novog direktora škole, u cilju normalizacije rada ove ustanove.