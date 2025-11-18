Slušaj vest

Dana 17. novembra 2025. godine u Ruskom domu u Beogradu otvoreni su drugi Dani Ermitaža u Srbiji, u organizaciji Ermitaža i kompanije „Gasprom njeft”. Na zvaničnom otvaranju učestvovali su Svetlana Adaksina, glavni kustos Ermitaža, Aleksandr Dibalj, načelnik Departmana za komunikacije kompanije „Gasprom njeft” i Nikola Selaković, ministar kulture Republike Srbije.

Dani Ermitaža predstavljaju veliki međunarodni projekat koji obuhvata izložbene, koncertne i naučno-obrazovne programe, kao i projekcije istorijskih filmova. Ovaj događaj se održava u Srbiji po drugi put, uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.

Centralna izložba „Petar Veliki i Srbija” posvećena je ličnosti prvog ruskog imperatora i njegovim odnosima sa srpskim narodom. Posebna pažnja je posvećena poznatim srpskim saborcima Petra Velikog čija su imena ušla u istoriju obeju zemalja: diplomati Savi Vladislaviću Raguzinskom, admiralu Matiji Zmajeviću, vojskovođi Mihajlu Miloradoviću, kao i Patrijarhu srpskom Arseniju III Čarnojeviću.

Foto: Privatna arhiva

Posetioci izložbe će se naći u neobičnom prostoru koji predstavlja kombinaciju klasične muzejske postavke i savremenog multimedijalnog šoua. Specijalno za ovaj projekat izgrađen je starinski brod u prirodnoj veličini, kao aluzija na veliku strast Petra Velikog — more, i simbol mlade ruske imperije koju je stvorio car-reformator. Među eksponatima izložbe mogu se videti istorijski predmeti i dokumenti, liturgijski pribor i knjige, gravure i oružje iz mnogih srpskih muzeja i manastira. Izložba će biti otvorena od 18. novembra 2025. godine do 30. janura 2026, u Ruskom domu u Beogradu, gde će publika takođe biti u prilici da nešto više sazna o Petru Velikom i istoriji Rusije i na predavanjima naučnih saradnika Ermitaža.

Tema drugog izložbenog projekta Dana Ermitaža u Srbiji je odeća ruskih vladarki iz dinastije Romanov. Izložbu organizuje Fond za kulturne inicijative kompanije „Gasprom” u okviru kreativne laboratorije projekta “Prijatelji Peterburga”. Na postavci „Imperatorke. Kostimi iz filma” predstavljene su haljine čuvenih vladarki, čije je verne replike za film „Imperatorke” uradila umetnica Katerina Šapkajc.

Projekat „Prijatelji Peterburga” organizuje i srpsku premijeru filma „Katarina Velika” o ruskoj carici Katarini II. Pored toga, u okviru programa Dana Ermitaža biće prikazani filmovi „Petar Veliki. Poslednji car i prvi imperator” i „Imperatorke” koji čine deo istorijskog ciklusa „Rusija“ čiji je kreator „Gasprom-medija holding”, kao i legendarni film „Ruski kovčeg” reditelja Aleksandra Sokurova.

Treća izložba u okviru Dana Ermitaža biće otvorena u Narodnom muzeju Srbije. Na njoj će biti predstavljen deo zbirke Ermitaža u vidu umetničkih kopija portreta ruskih vojskovođa i državnih delatnika srpskog porekla. Ove slike su rad umetnika iz Laboratorije za naučnu restauraciju slika na platnu Ermitaža i uručene su kao dar od Gasprom grupe Ministarstvu kulture Republike Srbije.

Foto: Privatna arhiva



Mihail Piotrovski, generalni direktor muzeja Ermitaž:

„Drugi Dani Ermitaža u Srbiji predstavljaju izuzetan primer posvećenosti muzeja i njegovih partnera – Ministarstva kulture Srbije i kompanije „Gasprom njeft” u očuvanju tradicionalnih kulturnih veza i stvaranju njihovih inovativnih formata. Dani Ermitaža su uvek priča o Ermitažu. Glavni lik u našoj priči, kako u Sankt Peterburgu tako i šire, jeste Petar Veliki. Posebno mesto na izložbi u Beogradu zauzima čuveni „Srpski portret Petra Velikog”. Specijalno urađena replika još jednog poznatog portreta takođe predstavlja poseban umetnički događaj. Brojna naučna dešavanja koja prate ovu izložbu nude nov, Ermitažu svojstven način tumačenja lika cara-reformatora. Pored Petrove ljubavi prema radu i pomorstvu, ističe se i značaj koji je on pridavao ulozi luksuza i nauke u stvaranju imidža države. Dani Ermitaža završavaju se još jednim posebnim događajem – izložbom umetničkih kopija portreta srpskih generala iz čuvene Vojne galerije Zimskog dvorca. Dani Ermitaža u Beogradu tako postaju umetničko prezentovanje tradicionalno bliskih istorijskih veza između ruskog i srpskog naroda”.

Nikola Selaković, ministar kulture Republike Srbije:

„Ova manifestacija predstavlja jedan od najlepših mostova između dve kulture, dva naroda i dve istorije, koje se vekovima prožimaju. Samo prisustvo Ermitaža, jednog od najznačajnijih muzeja sveta, svedoči o snazi i smislu kulturne diplomatije. Ona povezuje ljude i otvara nova polja saradnje. Ona je još jedan od dragulja u kruni naših zajedničkih projekata, kao što je mozaik u Hramu Svetog Save, Crkva Svete Trojice u Gornjem Adrovcu koja čuva sećanje, a neki bi rekli i srce Nikolaja Nikolajeviča Rajevskog i, naravno, veličanstvena izložba portreta devetorice gorostasa srpskog porekla u službi ruskih careva koja će biti otvorena u okviru ovogodišnjih Dana Ermitaža.” Ministar Selaković je takođe naglasio: „Večerašnja izložba „Petar Veliki i Srbija“ podseća i podučava o dubokim i trajnim vezama naših naroda, o zajedničkom duhovnom nasleđu i stremljenju ka očuvanju slobode, identiteta i vere, te da je Petar Veliki u svoju službu pozivao brojne Srbe, a njegovi saradnici – grof Sava Vladislavić Raguzinski, Matija Zmajević, knez Mihajlo Miloradović i patrijarh Arsenije III Čarnojević – ostavili su dubok trag u istoriji Rusije, ali i u životu i održanju srpskog naroda i naše crkve.“

Aleksandr Dibalj, načelnik Departmana za komunikacije kompanije „Gasprom njeft”:

„Više od 15 godina kompanija „Gasprom njeft” realizuje projekte sa srpskim partnerima u sferi kulture i očuvanja našeg zajedničkog istorijskog nasleđa. Naravno, najupečatljiviji rezultat ovog partnerstva bila je izrada mozaika za Hram Svetog Save u Beogradu, novog nacionalnog simbola Srbije. Godine 2022, nakon što je hram bio završen, dogovorili smo se sa našim srpskim prijateljima da naša sledeća velika kulturna inicijativa bude projekat sa Ermitažem. Zajedno sa Mihailom Piotrovskim, generalnim direktorom Ermitaža, odlučili smo da Dane Ermitaža u Srbiji realizujemo u formatu velikog međunarodnog projekta koji će sadržati izložbe, koncerte, projekcije filmova, javna predavanja i radionice.“

Dani Ermtiaža Foto: Privatna arhiva

Aktuelni program Dana Ermitaža u Srbiji 2025 - dostupan je na sajtu projekta: www.daniermitaza.rs.

Ermitaž (Sankt Peterburg, Rusija) je jedan od najvećih muzeja na svetu. U Ermitažu se čuva preko tri miliona artefakata koji pripadaju različitim epohama i kulturama: od drevnih vremena do danas, od Antičkog sveta i Starog istoka do Zapadne Evrope i Rusije. To su slike i grafički radovi, skulpture, kovani novac i medalje, kao i arheološki materijal. Ovakav vremenski i prostorni opseg čini Ermitaž ne samo jednim od najvećih svetskih muzeja već i „enciklopedijskim“ muzejem, koji može da nam ispriča o mnogim kulturama i njihovim međusobnim vezama.